MOMENT COMIC la audierea lui Adrian Câciu, 'BOTEZAT' Cîțu, din greșeală: Știu că sunt controversat

Moment comic la audierea lui Adrian Câciu, propus de PSD ministru de Finanțe,. Economistul Adrian Câciu, a fost botezat Cîțu, de către cei care îl audiau.

"Am participat la elaborarea a trei programe de guvernare, inclusiv cel prezent. Am pus accent pe opiniile mele în formarea bugetelor. La Ministerul Agriculturii am reușit să triplăm bugetul chiar dacă există reglementări de de bugete de cheltuieli. Unii dintre voi mă cunosc, poate sunt controversat. Am ales să îmi exprim opiniile în spațiul public. Va trebui să demonstrez că ceea ce am spus cu privire la bugetul de Finanțe este gestionat, bugetat sau legat de modul în care instituțiile de control trebuie să își facă treaba, va trebui să mă ancorez în realitate și să și livram. Legat de măsurile fiscale care vor fi aplicabile în 2022 avem multe lucruri de făcut", a declarat Câciu.