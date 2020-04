Monica Tatoiu, IZOLATĂ pe o insulă de Paște: Cum a vopsit ouăle și cine i-a făcut cozonac

Monica Tatoiu este izolată pe o insulă de Paște. Este primul an când nu este acasă de Sărbătorile pascale. A plecat la începutul lunii martie într-o vacanță, însă din cauza pandemiei de coronavirus nu s-a mai putut întoarce acasă. Departe de casă a găsit totuși puterea să se bucure de Sărbători, anunță romaniatv.net.

Monica Tatoiu a povestit că este primul an în care nu este acasă de Paşte. Chiar dacă este departe de ţară, a vrut să simtă spiritul sărbătorilor pascale.

"Am luat biletele sa vin in concediu in martie cu un an înainte cum fac de 3 ani înainte de Pasti. Am plecat pe 16 amrtie si cand am ajuns aici Franta a decretat că toata lumea sta in casa. Se fac cinci saptămâni de cand sunt aici, niciodata nu mi-am imaginat ca pot sa nu fac Pastele acasa", a declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a găsit o soluție pentru a improviza o masă de Paște cât de cât tradițională. Pentru că nu a găsit vopsea pentru ouă a improvizat, a vopsit ouă cu tempera, vopsea folosită la petrecerile copiilor. Un italian i-a ajutat cu cozonacii.

