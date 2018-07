Morcheeba şi The Parlotones, în lineup la Awake festival

Trupele Morcheeba şi The Parlotones se numără între cele care vor cânta la festivalul Awake, care va avea loc între 17 şi 19 august, pe domeniul Teleki din Gorneşti, unde Viţa de Vie va susţine în premieră un concert simfonic. Organizatorii au anunţat că vineri au fost puse în vânzare bilete pentru o zi. (news.ro)

Pe cele două scene ale festivalului vor urca în prima seară, între alţii, Morcheeba, The Parlotones, Mihail, Ivan & The Parazol, The Shiver Show şi DJ Antenna.

În cea de-a doua seară, Viţa de Vie va susţine concertul „În Corzi”, împreună cu Filarmonica de Stat Târgu Mureş, iar pe afiş sunt înscrişi Wilkinson, Akua Naru, Subcarpaţi cu invitaţi speciali Hanu’ cu Bragă, şi O.C.S.

Milky Chance, The Subways, Fink şi Detour se numără între artiştii care vor cânta în ultima seară.

Pe lângă seria concertelor programate pe cele două scene principale, la Awake vor avea loc numeroase alte activităţi. O bibliotecă în aer liber cu volume selectate de editura Litera, un cinematograf în aer liber unde vor fi proiectate filme premiate anul acesta la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), platforma de discuţii Feed Your Mind, cu invitaţi din diverse domenii, şi expoziţia de instalaţii de mari dimensiuni ARTDOOR se numără între propunerile organizatorilor.

Începând de vineri, au fost puse în vânzare biletele pentru o zi de festival, la preţul de 99 de lei, disponibile pe awakefestival.ro si eventim.ro.

Abonamentele pentru cele trei zile rămân în vânzare la preţurile de 199 de lei şi 225 de lei (camping inclus). De asemenea, sunt disponibile la vânzare suplimente de camping, în valoare de 35 de lei, ce oferă acces în zona de camping doar însoţite de un abonament valid.

La intrare, abonamentele vor avea preţul de 225 de lei, iar biletele pentru o zi vor costa 120 de lei.