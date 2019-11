Mugur Isărescu, verdict dur: Cum să ajungă investitorii în Moldova?

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat luni că discrepanțele între regiunile României se „adâncesc” și că cea mai mare problemă este în Moldova, pe care investitorii o ocolesc pentru că infrastructura nu este dezvoltată.

„Dicrepantele intre regiuni se adancesc in principal pentru ca infrastructura in zona estica, cu preponderenta in Moldova, nu este dezovltata. Cum sa mearga investitorii acolo? Nu au nimic cu moldovenii, dar nu au cum sa ajunga acolo. Cel mult investesc in Iasi pentru ca e zona universitara, se pot face investitii de hi-tech care nu presupun infrastructuri fizice”, a zis Isărescu.

Vezi și: SURSE Alianță cu 7 partide pentru Viorica Dăncilă: nume sonore negociază cu PSD .