Mugur Mihăescu, către protestatari: Facem o Miorița, sau dovediți că vă meritați libertatea? / VIDEO

Actorul Mugur Mihăescu a declarat luni la Antena 3 că îi îndeamnă pe toți cei care au rămas fără loc de muncă în urma măsurilor din pandemie să iasă în stradă la protestele anti-restricții.

Vezi și: Guvernul Cîțu pregătește o lege anti-defăimare politică la televiziunile de știri

„Nu le consider proteste, cred ca este o miscare de bucurie a oamenilor din HoReCa ca au primit ajutoarele de acum 6 luni. Eu cred ca sunt proteste conspirationiste, desi nu vad icoane, vad tineri”, a spus cu ironie actorul, despre protestele din marile orașe ale țării.

„N-au de ce sa se mai lege acum ca pupa icoane, ca sunt nationaliste. Nu, sunt tineri care nu mai vor sa fie calcati in picioare. Ieri la o terasa unde jucam golf a venit politia si jandarmeria si spuneau ca 'Ne este jena de ceea ce facem'. Dar au sefi si pot fi imediat trasi la raspundere. La Bucuresti nu sunt șoșociști, auriști, pesediști, useriști, sunt oameni fara locuri de munca majoritatea si ii rog pe toti fara locuri de munca sa vina in strada sa isi apere locul de munca. Ori facem o Miorita, luam o lopatica si ne bagam sub pamant, ori daca nu dovediti ca va meritati si voi liberateea. Noi ne-am luptat o data, dovediti si voi”, a adăugat Mugur Mihăescu.