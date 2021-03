Municipiul Petroşani va intra în scenariul roşu: şcolile rămân deschise

Municipiul Petroşani va intra, de miercuri, în scenariul roşu, după ce incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit, în ultimele trei zile, valoarea de 3 la mie, autorităţile locale precizând însă că şcolile vor rămâne deschise până vineri, când va fi luată o decizie privind programul acestora în funcţie de numărul infectărilor cu noul coronavirus.

Potrivit Primăriei Petroşani, de miercuri sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, a spectacolelor şi concertelor, potrivit agerpres.ro.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Petroşani a fost convocat marţi de primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, în calitate de preşedinte al CLSU, şi a aprobat mai multe măsuri de protecţie sanitară.

Astfel, unităţile de alimentaţie publică îşi vor suspenda, pentru moment, activitatea în interiorul clădirilor, în timp ce pentru şcoli decizia referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor didactice va fi luată vineri.

"Am primit marţi şi hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), cu precizarea că aceste hotărâri se dau marţea şi vinerea. Marţea hotărârile sunt legate de toate celelalte activităţi, inclusiv HoReCa, iar vinerea este emisă hotărârea pentru şcoli. În aceste condiţii, la Petroşani şcolile rămân deschise până vineri şi mergem pe acelaşi scenariu de vinerea trecută, când eram sub 3 la mie. Dacă incidenţa cazurilor nu scade sub 3 la mie, vineri vom primi hotărârea care stabileşte noi măsuri pentru unităţile de învăţământ'', a precizat primarul municipiului Petroşani.

Ca urmare a hotărârii adoptate de CLSU Petroşani, marţi au fost reluate acţiunile de dezinfectare a scărilor de bloc, iar recipientele pentru dezinfectanţi montate în scările blocurilor vor fi umplute din nou.

De asemenea, este reluată acţiunea de dezinfectare a spaţiilor publice şi a instituţiilor din subordinea Primăriei Petroşani, în timp ce evoluţia fenomenului pandemic este "atent monitorizată", a precizat administraţia locală.

Conform datelor CJSU Hunedoara, 78 de localităţi din judeţ se confruntă, marţi, cu o incidenţă a cazurilor de COVID-19 mai mare de 3 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. Între aceste localităţi se numără municipiile Hunedoara, Orăştie, Petroşani, Vulcan şi oraşele Aninoasa şi Geoagiu.