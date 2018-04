Mutarea care poate declanşa RĂZBOIUL: Ce au pus la cale Donald Trump şi Emmanuel Macron - Vladimir Putin SE OPUNE / VIDEO

Teheranul şi Moscova au respins miercuri orice nou acord în dosarul nuclear iranian, denunţând declaraţii ale lui Donald Trump şi Emmanuel Macron care au anunţat cu o zi înainte că intenţionează să ”lucreze împreună” la un nou text, relatează AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure între Iran şi grupul 5+1 (China, Franţa, Regatul Unit, Rusia, Statele Unite şi Germania) în iulie 2015, Acordul de la Viena pare în prezent mai fragilizat ca niciodată.

Preşedintele american şi omologul său francez au rămas vagi cu privire la conturul, amploarea şi consecinţele exacte ale acestor noi negocieri pe care spun le doresc. ”Noi dorim să putem lucra de-acum la un nou acord cu Iranul”, a declarat Macron, evocând posibilitatea ca omologul său american să-şi pună în practică promisiunea din campanie de a atunca la gunoi acest text vizând să împiedice Iranul să se doteze cu bomba atomică. ”Împreună, cu un şef al unei ţări europene, ei spun «vrem să decidem cu privire la un acord încheiat în şapte». De ce facă aşa ceva? Cu ce drept?”, a denunţat miercuri dimineaţa preşedintele iranian Hassan Rohani. ”Odată cu acest acord, noi am făcut să cadă acuzaţiile şi am dovedit că Statele Unite şi Israelul mint cu privire la Iran de decenii”, a adăugat el. Atacându-l pe Trump, fără să-i pronunţe numele, Rohani a tunat că ”sunteţi doar un om de afaceri (...). Nu aveţi nicio experienţă în politică şi nici în materie de drept sau de acorduri internaţionale”.

”FĂRĂ ALTERNATIVĂ”

Textul din 2015 prevede o ridicare treptată şi condiţionată a sancţiunilor internaţionale impuse Iranului, în schimbul garanţiei că Teheranul nu se va dota cu arma atomică. Rusia s-a arătat şi ea inflexibilă. Acest acord este ”fără alternativă”, a dat asigurări un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, amintind că documentul este ”fructul unor eforturi diplomatice a numeroase state”. Scepticism există şi la Bruxelles.

Acordul ”trebuie să fie păstrat”, a reacţionat şefa diplomaţiei europene Federica Mogherini. Aflat într-o vizită la Teheran, realizatorul american Oliver Stone s-a declarat ”deosebit de şocat” să vadă pe Macron alături de Donald Trump, îndemnând la o revizuire a acordului în dosarul nuclear iranian. ”Nu mi-a venit să cred”, a subliniat cienastul, francez după mama sa. Macron, care urmează să se exprime miercuri în Congresul american, a subliniat că nu trebuie rupt ”un acord pentru a ajunge nicăieri”, ci că este necesar să se construiască ”un nou acord care să fie mai larg”. El şi-a subliniat voinţa de a aborda cu Trump ”toate subiectele din regiune”, inclusiv Siria şi activităţile balistice ale Teheranului. De când s-a instalat la Casa Albă, în ianuarie 2017, Donald Trump a denunţat în mod continuu acordul încheiat de către predecesorul său Barack Obama, un text pe care l-a catalogat din nou drept ”ridicol”, marţi. El se declară deschis unui nou acord ”mult mai larg”, pe baze ”solide”. ”Vom vedea ce se va întâmpla după 12 (mai)”, a tunat el, evocând data la care va lua o decizie.

”SĂ SCRIE ISTORIA”

Venit cu intenţia să-l convingă pe omologul său american, Macron pare că şi-a schimbat poziţia. El a subliniat duminică, la postul Fox News, că, în afara acestui acord, ”nu există plan B”. El a primit atunci sprijinul Chinei şi Rusiei, care au anunţat că ele vor bloca orice încercare de a ”sabota” acordul nuclear şi au denunţat drept ”inacceptabilă” orice revizuire. Primul lider străin care efectuează o vizită de stat în Statele Unite în preşedinţia lui Trump, Emmanuel Macron a făcut totul pentru a lega o relaţie strânsă, personală, cu omologul său, a cărui viziune despre lume este, cu toate acestea, în multe privinţe, diametral opusă de a sa.

Cei doi lideri, între care există o diferenţă de vârstă de 30 de ani, şi-au afişat în mod ostentativ ”prietenia” de la sosirea lui Macron, luni, la Washington. Emmanuel Macron ar putea să-şi exprime miercuri în Congres - fără Trump - propria viziune asupra lumii, în faţa celor 100 de senatori şi 435 de reprezentanţi ai Statelor Unite. Această onoarele-a fost acordată mai multor preşedinţi francezi - ultimul a fost Nicolas Sarkozy în 2009.

El urmează să pledeze în favoarea unei acţiuni comune a celor două ţări în vederea unei ”reinventări a ordinii mondiale în secolul al XXI-lea”. În opinia sa, Statele Unite şi Franţa este necesar să-şi arate voinţa de a ”constinua să scrie istoria împreună”. Marţi seara, un fastuos dineu de stat în onoarea cuplului Macron a reunit 130 de invitaţi de marcă la Casa Albă, decorată cu flori de cireş. Cei doi preşedinţi au toastat pentru prietenia între ţările lor, conform news.ro. ”Mulţi ne comentează prietenia personală”, a remarcat Emmanuel Macron. ”Pe ambele coaste ale oceanului, în urmă cu doi ani, puţini ar fi prezis că dimneavoastră şi cu mine ne vom afla în acest loc”, a adăugat el.

