Muzica lui Bad Bunny a fost cea mai accesată anul acesta pe Spotify

Muzica portoricanului Bad Bunny a fost cea mai accesată anul acesta, la nivel global, pe serviciul de streaming Spotify, informează News.ro.

Spotify a dezvăluit miercuri listele sale pentru anul 2021, între care cei mai ascultaţi artişti, cele mai ascultate albume, cântece şi podcasturi pe cel mai mare serviciul de streaming din lume, cu peste 381 de milioane de utilizatori.

Cu mai mult de 9,1 milioane de accesări anul acesta, rapperul portorican Bad Bunny este cel mai accesat artist pe Spotify în 2021, urmat de cântăreaţa americană Taylor Swift, grupul k-pop BTS, canadienii Drake şi Justin Bieber.

Cel mai accesat cântec la nivel global în 2021 este „Drivers Licence” al Oliviei Rodrigo, cu peste 1,1 miliarde de accesări.

Pe locurile al doilea şi al treilea s-au clasat „Montero (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X şi „Stay” - Kid Laroi cu Justin Bieber. Cântecele sunt urmate de „good 4 u” - Olivia Rodrigo şi „Levitating (feat. DaBaby)” - Dua Lipa.

Cel mai accesat album la nivel global a fost „Sour” - Olivia Rodrigo, urmat de „Future Nostalgia” - Dua Lipa, „Justice” - Justin Bieber, „=” al lui Ed Sheeran şi de „Planet Her” al cântăreţei Doja Cat.

Cel mai popular podcast la nivel global a fost „The Joe Rogan Experience”, urmat de „Call Her Daddy” şi „Crime Junkie”.