Nadia Comăneci, despre Cristian Ţopescu: 'Mă consideram ca şi copilaşul lui'

Fosta glorie a gimnasticii româneşti, Nadia Comăneci, a decarat pentru RTV că moartea fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu este un moment extrem de trist în istoria României.

"M-aţi trezit cu o veste foarte tristă. Am auzit că era destul de bolnav. Am fost în Europa şi am încercat să îi trimit un mesaj de încurajare. Îmi pare rău, cred că este un moment în care fiecare dintre noi va trebui să ne oprim un minut din ceea ce facem şi să ne gândim la ce a făcut acest om pentru sportul din România şi pentru toată lumea care a fost alături de el. Mă consideram ca şi copilaşul lui. Montrealul s-a scris împreună", a spus Nadia Comăneci.