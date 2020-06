NASA şi-a redenumit sediul general după prima femeie inginer de culoare al agenţiei, Mary W. Jackson, care a fost şi figură principală a filmului „Hidden Figures”, lansat în 2016, potrivit news.ro.

Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a anunţat miercuri că sediul din Washington D.C. al agenţiei poartă numele „Mary W. Jackson”.

Mary W. Jackson a fost recrutată în 1951 de National Advisory Committee for Aeronautics, care, în 1958, a devenit NASA. Matematician şi inginer aerospaţial, şi-a început cariera la NASA în West Area Computing Unit a Centrului de cercetare Langley din Hampton, Virginia. Ea a pornit ca matematician cercetător şi a devenit cunoscută drept unul dintre computerele umane de la Langley. A condus apoi programe importante, influenţând angajarea şi promovarea femeilor în cadrul agenţiei. În 2019, postum, i-a fost acordată Medalia de Aur a Congresului.

„Mary W. Jackson a făcut parte dintr-un grup foarte important de femei care a ajutat NASA să reuşească să trimită astronauţi americani în spaţiu. Nu a acceptat niciodată status quo-ul, a spijinit trecerea barierelor şi deschiderea de oportunităţi pentru afro-americani şi femei în domeniul ingineriei şi tehnologiei”, a spus Bridenstine.

Munca angajaţilor din West Area Computing Unit a devenit cunoscută la nivel larg odată cu adaptarea cărţii „Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race” a lui Margot Lee Shetterly. În film, rolul lui Jackson a fost interpretat de Janelle Monáe.

S-a retras de la Langley în 1985. Jackson a murit pe 11 februarie 2005, la vârsta de 83 de ani.