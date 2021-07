Natalia Intotero, după consultările de la Palatul Cotroceni. Programul 'România Educată' și cele #24 măsuri propuse de PSD pentru elevi, studenți și profesori

Marți, 6 iulie 2021, am participat la consultările de la Palatul Cotroceni pe tema Proiectului „România Educată”. În cadrul discuțiilor au fost prezenți colegi parlamentari din conducerea Parlamentului și membri ai Comisiilor de învățământ din cele două Camere, respectiv președintele României, care a prezentat principalele linii de acțiune, reformele și domeniile educaționale de investiții pentru realizarea cu celeritate a programului care îi privește direct pe elevi și profesori: România Educată.

Nu am mers cu mâna goală la aceste consultări, ci am înmânat președintelui #24 de măsuri coerente realizate de Partidul Social Democrat (PSD), care răspund punctual și fac aplicabile dezideratele asumate prin programul național pentru educație discutat ieri. În acest document cu măsuri am avut grijă să fie incluse și nevoile făcute cunoscute de elevi, în ultima perioadă în cadrul ședințelor Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, și care se referă la: introducerea voucherelor culturale; asigurarea transportului gratuit; extinderea programului masa caldă ș.a.m.d..

În intervenția mea am felicitat elevii care și-au încheiat în aceste zile experiența de liceu, în ciuda greutăților întâmpinate, și am subliniat, printre altele, importanța de a răspunde cât de repede, prin măsuri imediate, unor fenomene îngrijorătoare care au căpătat amploare în instituțiile de învățământ precum: abandonul școlar, violența domestică, bullyingului, cyber-bullyingului. Mai mult, am ținut să amintesc încă o dată că, în ciuda valului patru al pandemiei care se anunță, elevii trebuie să învețe, pe cât posibil, în sălile de clasă. În acest sens, am ținut să îi adresez președintelui următoarea întrebare: „Domnule președinte, veți convinge Guvernul pe care l-ați propus să susțină testarea rapidă în școli, așa cum a făcut toată Europa?”. Din păcate nu am primit și un răspuns.

Dialogul a fost unul deschis și sper să se continue pe această linie și în Parlament, atunci când noua Lege a educației, pe care coaliția intenționează să o propună, va ajunge în dezbateri legislative.

Sunt de părere că aceste neajunsuri din învățământ nu trebuie să demotiveze, ci ne ajută să conștientizăm nevoia de implicare rapidă a tuturor factorilor decidenți, în susținerea și dezvoltarea sănătoasă a sistemului educațional din România. Ne obligă, mai presus de orice, să găsim înțelegere comună în această direcție. Învățământul românesc are nevoie de consens administrativ și politic, acum, mai mult ca niciodată, iar PSD, indiferent de situație va continua să urmărească și să acționeze pentru realizarea educației de calitate, așa cum s-a promis.