Nebunia AI pușcă în China: unul din cei mai mari producători de mașini electrice concediază o treime din angajați

Nio, unul dintre primii trei producători chinezi de automobile electrice, intenţionează ca între 2025 şi 2027 să înlocuiască 30% dintre muncitorii de pe liniile de producţie cu roboţi industriali şi de asemenea ar putea înlocui până la 50% din poziţiile manageriale cu tehnologii de tip Inteligenţă Artificială (AI), transmite EFE.

"Vrem să recurgem la tehnologii de tip AI pentru a ne reduce dependenţa de muncitori calificaţi şi tehnicieni şi în consecinţă să ne reducem cheltuielile cu mâna de lucru", a explicat vicepreşedintele Nio, Ji Huaqiang, pentru publicaţia South China Morning Post. Potrivit acestuia, "dacă 80% din deceniile noastre în producţie pot fi făcute de AI, asta ne va permite să reducem poziţiile manageriale cu 50%". În plus, roboţii industriali ar putea ajuta Nio să reducă numărul de muncitori de pe liniile de asamblare cu 30% între 2025 şi 2027, a adăugat Ji Huaqiang.

Conform celor mai recente date, Nio avea o forţă de muncă de aproximativ 7.000 de angajaţi la finele lui 2022. Nio nu a făcut niciodată profit de la înfiinţarea sa, în 2014, însă acum acesta, împreună cu Xpeng şi Li Auto, primii trei producători chinezi de automobile electrice premium, se confruntă cu noi rivali precum producătorul de smartphone Xiaomi şi motorul de căutare online Baidu, ale căror vehicule inteligente atrag clientela producătorilor consacraţi.

Ji Huaqiang a dezvăluit că Nio are în vedere un viitor fără forţă de muncă şi complet automatizat în fabricile sale, dar a recunoscut că este dificil să ofere un orizont de timp pentru acest scenariu.

Nio are două uzine, ambele la Hefei, capitala provinciei Anhui, estul Chinei. Prima are o capacitate anuală de producţie de 150.000 de unităţi iar cea de-a doua este capabilă să producă 300.000 de vehicule anual. În primele zece luni ale acestui an, Nio a livrat 126.067 de vehicule, în creştere cu 36,3% în ritm anual. Într-un discurs recent la Salonul auto de la Guangzhou, preşedintele companiei Qin Lihong a spus că o creştere anuală de 40% a vânzărilor nu este suficient de rapidă pentru a reflecta atuurile Nio în domeniul designului şi capacităţilor de producţie.