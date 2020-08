Nelu Tătaru spulberă un mit: 'Finalul acestui prim-plan pandemic nu se joacă doar în spitale'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, susține că, în prezent, sunt internați aproximativ 150 de pacienți pe ventilație la terapie intensivă. Tătaru a subliniat că finalul acestei pandemii se rezolvă înainte ca bolnavul să ajungă la spital, prin respectarea regulilor deja anunțate de autorități.

„Încă nu este finalizată la noi la direcția de interpretare raportul Curții de Conturi. Am văzut că raportul includea tranzacții cu Unifarm. O să discut și cu Unifarm, dar și de acele achiziții care s-au făcut cu un anumit preț.

Orice caz nou la terapie intensivă înseamnă și un pacient în stare gravă. Noi avem vreo 150 sunt pe ventilație. Nu trebuie să forțăm numărul. Finalul acestui prim-plan pandemic nu se joacă doar în spitale. El se tranșează în prespitale.

Noi vrem să trecem peste anumite momente, cum este și acesta. Dar în această vară n-avem cum...

În condițiile în care vom păstra sub control am putea gestiona un număr cât mai mare de copii la școală, sub regulile aferente.

Lumea este mai interesată de Covid-19. Și lumea sună mai des la DSP. Este o perioadă în care începem să conștientizăm această boală. Noi vrem să facem call-centere în toată țara pentru a avea o comunicare cât mai eficientă cu populația”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.