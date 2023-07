Nepotul lui Kadîrov a fost numit director la Danone Rusia, după ce Putin a naționalizat compania

Un nepot în vârstă de 32 de ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov a fost numit şef al filialei ruseşti a Danone, după ce Kremlinul a ordonat ca statul să preia controlul asupra filialei din Rusia a producătorului francez de iaurturi, relatează Reuters.

Iakub Zakriev, viceprim-ministru al Ceceniei şi ministru al agriculturii din republică, a preluat marţi funcţia de director general al Danone Rusia, arată baza de date SPARK, găzduită de Interfax, care conţine documente de informare despre companiile din Rusia.

Numirea a fost confirmată de Ahmed Dudaev, ministrul cecen al politicii naţionale, relaţiilor externe şi informaţiilor din Cecenia.

"Alegerea sa ca director general al Danone Rusia arată că reprezentanţii echipei preşedintelui cecen, eroul Rusiei Ramzan Ahmatovici Kadîrov, sunt manageri talentaţi şi de succes", a comentat Dudaev pe Telegram. "El are o experienţă uriaşă de lucru în cele mai responsabile poziţii", a completat oficialul cecen.

Kadîrov, un aliat apropiat al lui Putin, s-a referit în trecut la Zakriev, în postări pe reţelele de socializare, ca fiind "dragul său nepot".

Zakriev este fiul lui Zulai, una dintre surorile mai mari ale lui Kadîrov, şi a studiat economia la Universitatea de Stat din Moscova.

Cotidianul Vedomosti a relatat că Zakriev a lucrat în guvernul cecen din 2013, în diferite roluri, în mod intermitent.

Potrivit unui decret semnat de Putin duminică, statul rus a preluat controlul asupra filialei ruseşti a Danone, împreună cu participaţia la compania de bere Carlsberg.

După ce Moscova a trimis sute de mii de soldaţi în Ucraina în 2022, multe companii occidentale s-au retras din Rusia, iar unele active importante au fost plasate în administrarea statului, aliaţii apropiaţi ai preşedintelui Vladimir Putin obţinând apoi controlul acestora.

De altfel, alţi doi aliaţi ai lui Putin, Iuri şi Mihail Kovalciuk, şi-au semnalat interesul pentru filiala Baltika a Carlsberg, care are sediul în Sankt Petersburg, oraşul lor natal, a relatat marţi Financial Times, citând două persoane familiarizate cu această chestiune.

