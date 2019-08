Netflix a angajat mai mulți specialiști în lobby pentru a-și susține poziția în lumea politică

Platforma Netflix a angajat nu mai puțin de 30 de specialiști în lobby pentru a-și susține poziția în lumea politică, arată un material publicat de Hollywood Reporter preluat de mediafax.

Compania Netflix s-a repoziționat după modelul studiourilor de la Hollywood și s-a orientat spre investirea resurselor în afara Statelor Unite. Rivalii cinematografici ai platformei au preferat să nu mai adopte nicio măsură împotriva companiei după ce s-au trezit cu o scrisoare din partea diviziei anti-trust de la Departamentul de Justiție al Statelor Unite prin care li se atrăgea atenția că ”dacă Academia Americană adoptă o regulă prin care să fie excluse anumite tipuri de film de la premiile Oscar, cum ar fi peliculele difuzate online, legea s-ar putea să violeze regulile comerciale”. Mesajul era semnat de procurorul general adjunct Makan Derahim.

Netflix a arătat că nu a intervenit în niciun fel prin lobby pe lângă Delrahim, dar companiile de la Hollywood au rămas mai departe bănuitoare. Platforma și-a reformulat strategia de relații cu publicul în ultimele luni pentru a se alinia mai degrabă studiourilor de la Hollywood decât firmelor IT din Silicon Valley. Motivele par să fi fost atât dezvoltarea companiei ca studio de film și televiziune, extinderea internațională dar și atenția pe care Washington-ul pare să o acorde în ultima vreme afacerilor derulate de companiile IT.

În luna ianuarie, Netflix a părăsit compania de lobby cu care lucrase, the Internet Association, care reprezintă Facebook și Google, și a devenit prima platformă de streaming care apelează la serviciile MPAA, compania care reprezintă studiourile marilor studiouri.

Cum Netflix nu vinde reclame și se bazează pe conținut generat de utilizatori nu s-a lovit de aceleași probleme ca Facebook sau Google. ”Companiile IT vin cu multe probleme în spate”, a arătat un specialist în strategie politică pentru Hollywood Reporter, care a explicat schimbarea de poziționare a celor de la Netflix: "Toată lumea are probleme, dar studiourile vin cu mai puține griji decât cei din IT". Aceste probleme i-au făcut pe cei de la Facebook să investească sume record pentru lobby la nivelul Statelor Unite, ajungând la 12.6 milioane de dolari în 2018, în vreme ce Google ar fi investit cu acelai scop nu mai puțin de 21.2 milioane de dolari. Netflix, în schimb, s-a oprit la 800.000 de dolari investiți pentru lobby în Statele Unite, dar se pare că a cheltuit mult mai mult la nivel internațional, cu toate că nu au fost date publicității cifrele exacte.

Netflix a angajat primul specialist în lobby în 2010 și a ajuns să aibă 30 de angajați cu normă întreagă dedicați politicilor publice, dintre care patru lucrează la Washington. Alții se află în Franța, Marea Britanie, Olanda, Canada, Australia, India, Singapore, Coreea de Sud, Belgia, Italia, Germania, Spania, Brazilia și Mexic.

Fostul șef al Consiliului Domeniului Tehnologiei Informației, Dean Garfield, a devenit șeful echipelor de politici publice de la Netflix în luna martie, arată jurnaliștii americani

La Washington, Netflix colaborează cu firme de lobby ca Baker McKenzie și Monument Policy Group pentru a-și susține cauza în fața Congresului în discuții care privest intimitatea online, drepturile de autor și taxele.

Șefii Netflix Reed Hastings și Ted Sarandos sunt cunoscuți și pentru donațiile consistente făcute pentru politicieni, de cele mai multe ori democrați. De altfel Netflix găzduiește și producțiile companiei fondate de Barack și Michelle Obama, Higher Ground.

Specialiștii arată că, pe măsură ce a crescut influența companiei, neutralitatea a devenit mai puțin importantă față de problemele legate de piraterie și drepturi de autor.

În Europa, specialiști care fac lobby pentru Netflix se întânesc în mod curent cu reprezentanți ai Uniunii Europene. Compania respectă regulile care impun ca până la 30% din programele pe care le oferă să fie producții europene. În Franța și Germania, Netflix contribuie cu un procent din câștiguri la fondurile locale destinate producției de film la fel cum fac distribuitorii europeni. În același timp compania se împotrivește unor prevederi europene. În luna iulie, directorul de politici publice al Netflix din Marea Britanie a apărut în fața parlamentului pentru a prezenta taxarea companiilor care oferă conținut online drept o ”soluție în căutarea unei probleme”. Netflix urmărește și inițiativele legislative din Uniunea Europeană privind inteligența artificială, unele prevederi viitoare fiind capabile să blocheze recomandările oferite de companie pentru utilizatori pe baza datelor de vizionare și căutare, sau politicile privind prețurile, care i-ar putea forța pe cei de la platforma online să își ofere serviciile la aceleași prețuri în toată Uniunea Europeană.

Netflix s-a mai confruntat cu cereri ale autorităților și în Canada, unde guvernul din Quebec a solicitat înlăturarea unor imagini folosite în filmul ”Bird Box”. Secvențele surprindeau un accident de tren din 2013 când și-au pierdut viața 47 de persoane în localitatea Lac-Mégantic. Cu toate că, inițial, compania a afirmat că nu are cum să modifice forma deja finală a producției, a acceptat cererea Parlamentului Canadian. Canada este a treia cea mai mare piață de desfacere, Netflix anunțând investiții de 380 de milioane de dolari în conținut local.

În timp ce companiile concurente ale Netflix, ca Disney sau WarnerMedia caută, în principal, să exporte programele lor din Statele Unite, platforma online se orientează spre producția de conținut local. Astfel, echipele de la Netflix specializate în politici publice sunt interesate să colaboreze cu producători locali și oficiali din țările în care sunt active pentru a crea sisteme de clasificare a conținutului său pentru fiecare zonă. La finalul anului 2018, compania a cedat solicitării Arabiei Saudite privind înlăturarea unui episod din programul lui Hasan Minhaj, ”Patriot Act”, în care era criticat liderul Mohammed bin Salman. Netflix a preferat "să respecte legile locale", după cum a arătat un comunicat al companiei. Netflix încă nu are echipe de lobby pentru Orientul Mijlociu, arată Hollywood Reporter.