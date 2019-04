Netflix a încheiat un acord în valoare de 60 de milioane de dolari cu Beyonce

Gigantul de streaming Netflix, care a anunţat că în primul trimestru al anului a avut 10 milioane de noi abonaţi, a încheiat un acord în valoare de 60 de milioane de dolari pentru trei proiecte cu Beyoncé, scrie news.ro.

Potrivit unor surse citate de Variety, primul proiect din acord este „Homecoming”, documentarul care face cronica apariţiei cântăreţei la festivalul Coachella din 2018 şi care a avut premiera pe 17 aprilie.

Costurile pentru acesta, la care Beyoncé Knowles-Carter este creditată ca producător executiv, scenarist şi regizor, au fost de aproximativ 20 de milioane de euro.

Vulture a scris că şi HBO a fost interesată de acest proiect, după ce reţeaua a lansat filmul „Lemonade” (2016), concertul „On the Run Tour” al lui Beyoncé şi Jay-Z şi documentarul „Life Is But a Dream” (2013). Însă Netflix a făcut o ofertă mai bună.

Companiile nu au dorit să comenteze şi nici cântăreaţa.

Odată cu premiera „Homecoming” de luna aceasta, Beyoncé a lansat şi un album live cu 40 de piese.