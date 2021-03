Nick Cave își pregătește înmormântarea: A anunțat ce piese vrea să fie difuzate la ceremonia sa

Compozitorul şi cântăreţul australian Nick Cave a dezvăluit ce piese îşi doreşte să fie difuzate la înmormântarea sa, cântate de „vocea celui mai mare cântăreţ rock ‘n’ roll”.

Cave a răspuns pe site-ul The Red Hand Files scrisorii unui fan din Scoţia, care şi-a pierdut recent tatăl şi i-a organizat o ceremonie funerară cu tema Elvis Presley, scrie News.ro.

„Nu ştiu dacă cineva te-a întrebat până acum în The Red Hand Files, dar ce cântece ţi-ar plăcea să fie difuzate la înmormântarea ta?”, a scris bărbatul.

Cave a răspuns: „Am fost foarte emoţionat de scrisoarea ta. Sunt sigur că tatăl tău ar fi fost foarte fericit cu funeraliile sale cu temă Elvis. Gândindu-mă la asta, şi eu aş fi foarte fericit cu asta - să fiu dus în următoarea lume de vocea celui mai mare cântăreţ rock ‘n’ roll dintre toţi”.

„«Kentucky Rain», asta aş vrea, «Kentucky Rain» şi «How Great Thou Art» - Elvis cântând gospel, cu Raiul şi toţi îngerii ascultând. A fost un lucru frumos făcut pentru tatăl tău. Pare că ai făcut o treabă minunată”, a adăugat el.

Nick Cave, în vârstă de 63 de ani, a lansat luna trecută albumul „Carnage”, înregistrat în pandemie, colaborare cu Warren Ellis, colegul său din The Bad Seeds.

Născut pe 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier. A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock. Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 17 albume de studio, care se adaugă celor patru împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.

