Nick Cave & The Bad Seeds cântă în premieră în România, marţi, în cadrul Rock the City, eveniment ce se desfăşoară până miercuri la Romexpo, informează Agerpres.

Headliner-ul celei de-a doua zi de festival, miercuri, este trupa Arcade Fire.Nick Cave, pe numele adevărat Nicholas Edward Cave, este un artist rock australian, care şi-a început cariera în anii '70 alături de grupul Boy Next Door (nume schimbat ulterior în The Birthday Party).În 1983, după destrămarea trupei The Birthday Party, Nick Cave îşi formează propriul grup, Nick Cave & The Bad Seeds, care şi-a propus să exploreze diverse genuri muzicale şi să iasă din tiparele clasice.

Împreună cu The Bad Seeds, Nick Cave a realizat 16 albume de studio şi patru albume live. În toată această perioadă a lansat un număr impresionant de hituri, toate intrate în topurile internaţionale.



Cel mai recent album, "Skeleton Tree", apărut în toamna lui 2016, i-a dat posibilitatea lui Nick Cave să revină pe scenă şi, anul acesta, să ajungă în premieră şi în România.