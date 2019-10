Nicolae Ciucă a trecut de audieri și cu voturile Pro România

Ministrul propus de PNL la Apărare, Nicolae Ciucă, a primit marți aviz favorabil după audierea în comisiile parlamentare de Apărare. Pe lânga partidele care sprijină cabinetul Orban, Ion Mocioalcă și Georgian Pop de la Pro Romania au votat si ei pentru. Ciuca a primit 18 voturi pentru, 6 contra si o abtinere.

„Nu sunt membru de partid, nu am participat la nicio sedinta de partid”, a zis Ciuca. „Mi-am inteles rolul pur tehnic in acest guvern si l-am acceptat ca atare”, a zis Ciuca la audieri. Ciuca a fost trecut luni in rezerva.