Nicolae Ciucă admite că Iulian Dumitrescu le-a dat șah liderilor PNL (Surse)

Iulian Dumitrescu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită şi fals în declaraţii, a depus semnăturile şi dosarul de candidat pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Conform surselor din interiorul PNL, Iulian Dumitrescu, și-a depus candidatura fără acordul conducerii PNL și a speculat o lacună a Statutului PNL.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, le-a explicat liberalilor faptul Iulian Dumitrescu a dat șah partidului și ar fi spus: ”Ce dracului să mai facem acum?”.

Ciucă susține că ultima șansă a liderilor PNL este la Curtea de Arbitraj PNL, dar problema este că Iulian Dumitrescu a luat decizie pe baza unei prevederi din Statutul PNL.

Conform surselor noastre, Nicolae Ciucă le-a spus liberalilor că, din punct de vedere ”etic și moral” el este cu conștiința împăcată, dar este legat de mâini și de picioare, asta pentru că nu mai poate schimba decizia filialei PNL Prahova, iar autonomia acestora nu poate fi încălcată.

De asemenea, Ciucă a spus că nu poate desființa o filială PNL, chiar în buza alegerilor.

Lacuna din Statut, speculată de Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu a speculat o lacună a Statutului PNL, care nu prevede un acord al Biroului Politic Național pentru depunderea candidaturilor la funcțiile de președinte al Consiliului Județean. De asemenea, nici președintele partidului nu trebuie să valideze această candidatură, așa cum se întâmplă în toate celelalte situații.

La nivelul conducerii PNL, decizia lui Iulian Dumitrescu de a merge pe la spatele liderilor partidului a generat nervozitate foarte mare și este de așteptat ca acesta să nu aibă sprijinul partidului.

Cum își explică Iulian Dumitrescu decizia

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus miercuri semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Judeţean.

PNL Prahova transmite că decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia.

„Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localități ale județului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului și urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm școlile din 59 de localități cu echipamente digitale de ultimă generație, mobilier, materiale didactice și echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de președinte al Consiliului Județean”, a punctat Iulian Dumitrescu.