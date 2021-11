Nicolae Ciucă prezintă rezultatul negocierilor: Creșteri de pensii, alocații și salarii, fără taxe suplimentare

Premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă, a anunţat, vineri, că în urma discuţiilor s-a stabilit că va creşte pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, vor fi indexate pensiile cu 10% şi va fi acordată cea de-a 13 indemnizaţie pentru persoanele cu handicap. De asemenea, persoanele cu pensie peste 4.000 de lei nu vor mai fi scutite de la plata CASS. Alocaţiile pentru copiii între o zi şi doi ani vor fi de 600 de lei, iar pentru cei mai mari de doi ani alocaţia va creşte la 243 de lei. Salariul minim va creşte la 2.550 lei.

"Am convenit pe capitolul Social, l-am încheiat. Am convenit pe acordul politic, s-a încheiat, este redactat. Avem, în continuare, de ajustat câteva elemente la capitolul Justiţie şi am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta, fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi o să continuăm discuţiile, în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile", a declarat, vineri, Nicolae Ciucă, la Parlament.

El a afirmat, răspunzând unei întrebări, că fiecare minister este foarte important şi "nu există absolut niciun fel de discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie".

Întrebat despre faptul că reprezentanţii UDMR au ameninţat cu plecarea de la negocieri, dacă nu primesc Ministerul Dezvoltării, Ciucă a replicat: "Sunt tehnici de negociere şi fiecare dintre partide îşi negociază obiectivele".

"Nici noi nu vrem să intrăm în coaliţia de guvernare fără PSD, UDMR şi minorităţi", a arătat el.

Întrebat dacă PNL va ceda Ministerul Dezvoltării şi dacă se ia în calcul să rămână tot la UDMR, Nicolae Ciucă a afirmat: "În acest moment, se poartă negocieri, urmând ca în funcţie de deciziile, care o să fie luate în fiecare dintre formaţiuni, să ne întoarcem la masa negocierilor şi să găsim soluţii".

"Au fost stabilite următoarele elemente: va creşte pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, o să fie indexate pensiile cu 10%, pentru cei care au un cuantum între 1.000 şi 1.600 de lei, se va acorda un cuantum de indemnizatie de 1.200 de lei, de la începutul anului viitor, doar pentru anul viitor. Cei care au pensie mai mare de 4.000 de lei nu o să mai fie scutiţi de plata CASS-ului. De asemenea, se va acorda cea de-a 13 indemnizaţie pentru persoanele cu handicap. Pentru copiii între o zi şi doi ani se va asigura plata a 600 de lei lunar, iar alocaţia va creşte la 243 de lei. De asemenea, salariul minim va creşte la 2.550 (...) Am convenit, împreună cu celelalte partide, ca acesta să poată să fie acordat pe 24 de luni.", a precizat Nicolae Ciucă.

Întrebat care este impactul şi sursa de finanţare a tuturor acestor măsuri, el a explicat: "Impactul total este de aproximativ 13,6 miliarde, dacă nu mă înşel, şi urmează ca prin măsurile care o să fie asigurate în tot ceea ce înseamnă colectarea taxelor şi partea de dublare a redevenţelor să se găsească soluţii, plus celelalte măsuri fiscale, care o să fie (...)".

El a precizat că nu va exista "taxa pe lux".

"Fără taxă pe lux, nu o să fie crescute taxele. O să rămânem pe cotă unică şi, de asemenea, asigurăm pe toată lumea că o să alocăm 7% din PIB", a arătat Ciucă.

Anterior, surse politice declarau pentru News.ro că pensiile vor creşte cu 10%, alocaţiile, cu 20% şi se va aloca a 13-a indemnizaţie pentru persoanele cu handicap. Salariul minim ar putea creste la 2.550 de lei, iar pensia minimă, de la 800 la 1000 de lei.