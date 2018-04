Nicolae Dică: Am avut o primă repriză foarte proastă. În a doua am arătat mult mai bine

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Viitorul, scor 2-2, că formaţia sa a avut o primă repriză foarte slabă, însă în a doua a arătat mult mai bine şi ar fi putut chiar să obţină victoria.

"Am fost suprinşi de agresivitatea celor de la Viitorul, am avut probleme pe faza defensivă, a fost o primă repriză foarte proastă. În repriza a doua am arătat mult mai bine. Am avut posesie bună, atitudine bună, am fost agresivi. Am mai avut ocazii după ce am egalat, din păcate nu am putut să le fructificăm. Este foarte greu în lupta pentru titlu, luptăm contra a cinci echipe care atunci când joacă cu noi îşi dau viaţa", a spus Dică la Digi Sport preluat de news.ro

Formaţia FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată, sâmbătă seară, în deplasare, în compania echipei FC Viitorul, în etapa a şasea a play-off-ului Ligii I.