Nicolae Istudor, rectorul ASE: 'Sanşa de reusita in identificarea si solutionarea problemelor cu care se confrunta economia Romaniei'.

Sanşa de reusita in identificarea si solutionarea problemelor cu care se confrunta economia Romaniei, economia europeana si cea mondiala este foarte mare daca la aceeasi masa sunt prezenti cei trei actori importanti: reprezentantii mediului de afaceri, cei ai mediului academic si de cercetare, si cei ai decidentilor politici, a declarat rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, vineri, 12 mai, la deschiderea celei de-a 16-a editii a Conferintei Internationale „Perspective ale dreptului bancar si financiar”, organizata de Facultatea de Drept din cadrul ASE Bucuresti si Asociatia Romana de Dreptul Afacerilor.

„Consideram ca numai impreuna putem reusi, cu doua conditii: noi cei din mediul universitar sa fim solicitati pentru a fundamenta strategii si politici socio-economice, iar decidentii din mediul public si privat sa ia in calcul propunerile noastre” a adaugat Nicolae Istudor.

Conferinta a abordat subiecte relevante in actualul context national dar si european, specifice domeniului bancar, dreptului financiar si tehnologie, „fiind expuse de catre participanti idei si viziuni privind evolutia tehnologica, si impactul acesteia atat asupra mediului financiar-bancar cat si asupra vietii noastre de zi cu zi”, a mai spus rectorul ASE.

„Am remarcat interesul crescut al cadrelor didactice dar si al celorlalti cercetatori, spre teme extrem de practice, care se pliaza pe provocarile pe care contextul social si economic le ridica in momentul actual, mediului bancar, financiar, precum si mediului de afaceri in general”, a adaugat Nicolae Istudor.

Printre temele dezbatute in cadrul conferintei se numara noile tehnologii, accesul la finantare, digitalizare in domeniul financiar-bancar, supravegherea prudentiala in contextul digitalizarii tot mai pronuntate, restructurarea companiilor, politica de compliance in domeniul bancar, si financiar si altele.

Potrivit rectorului ASE, a inceput procesul de inscriere la un curs postuniversitar unic in peisajul academic din Romania, intitulat „Dreptul bancar si al noilor tehnologii”, un program actual si extrem de interesant ce se adreseaza practicienilor din domeniul financiar-bancar si nu numai.

Cea de-a 16-a conferinta internationala „Perspective ale dreptului bancar si financiar” este organizata pentru a doua oara consecutiv in Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Facultatea de Drept a reusit sa aduca la aceeasi masa, in cadrul unui eveniment cu o larga participare, Asociatia Europeana de Drept Bancar si Financiar, reprezentata de presedintele sau la nivel european, Roberto Ferretti, si de presedintele filialei din Romania, prof. Ianfred Silberstein, Asociatia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar, reprezentata de Mirela Iovu, precum si Asociatia Romana de Dreptul Afacerilor, partener traditional al Facultatii de Drept.

Demersului i s-au alaturat reprezentanti de seama ai unor institutii prestigioase: Alexandru Păunescu, directorul Directiei Juridice din Banca Naționala a Romaniei, Gabriela Falcut, director executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Liviu Fenoghen, Directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, reprezentanti ai institutiilor publice, precum George Serban, secretar de stat in Ministerul Justitiei si Mihai Precup, secretar de stat in Ministerul de Finante, si alti oaspeti de seama, membri ai unor facultati de prestigiu din tara si din strainatate.