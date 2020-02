Nicolae Robu, după ce și-a folosit asistenta pe post de stativ: 'Am rugat-o să țină degetul ca să nu mai alunece'

Nicolae Robu, primarul PNL al Timișoarei, anchetat de DNA pentru corupție, și-a umilit o angajată pe care a pus-o să stea, mai bine de o oră, cu mâna pe telefonul său, pentru a se asigura că acesta stă drept în timpul transmisiunii conferinței de presă pe care obișnuiește să o țină din sediul Primăriei.

Pus în fața acuzațiilor de umilire publică a unei subalterne, Robu s-a apărat, marți seara, la Antena 3, și a explicat că tânăra avea ca misiune să nu cadă aparatul.

”Se vede foarte clar că telefonul stă pe stativ, dar s-a rupt un știț și am rugat-o să țină degetul ca să nu mai alunece. E asistenta mea de comunicare la ședințe. Nu este un jurnalist, ci cineva de cea mai joasă speță. Eu nu am conflict cu nicio angajată din primărie. Nu am conflicte cu nimeni, că am lucruri importante de făcut. A stat în picioare ca să nu alunece aparatul, așa cum a alunecat la începutul conferinței.”, a spus Nicolae Robu.