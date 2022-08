Nicuşor Bancu, despre meciul cu Zaria Lugansk: Nu e foarte greu să întoarcem rezultatul din tur

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa nu va fi foarte greu să întoarcă rezultatul cu Zaria Lugansk din tur, 0-1, şi a precizat că pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' el şi colegii săi vor avea o altă abordare.

"Nu e foarte greu să întoarcem rezultatul din tur. Atâta timp cât vom fi bine fizic, vom avea atitudine şi vom dat totul pe teren în fotbal se poate întâmpla orice. Va fi o partidă dificilă mâine. Am suferit în tur, ne-au pasat foarte mult, dar acum cu siguranţă va fi alt meci. Vom aborda diferit returul. Ne-am uitat la primul meci cu ei, am văzut ce au făcut ei, ce am greşit noi şi toţi am decis să avem o altă abordare. Pentru că dacă vom juca la fel ca atunci vom avea de suferit. Sperăm să nu mai fim atât de uşor de pasat, de depăşit", a spus căpitanul formaţiei oltene.

"Noul antrenor (n.r. - Mirel Rădoi) de schimbat nu a avut ce să schimbe, are doar o zi de când a venit. Am apucat să facem doar un antrenament împreună şi îl mai avem azi pe cel oficial. Pentru noi rămâne să dăm totul pe teren, indiferent cine va intra. Suntem încrezători că putem schimba soarta partidei. Îi aşteptăm în număr cât mai mare pe suporteri, alături de ei putem face o performanţă deosebită. Pentru că pentru mine ar fi o performanţă foarte mare să ajungem în play-off-ul competiţiei", a mai precizat Bancu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia ucraineană Zaria Lugansk, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului 3 preliminar al Europa Conference League. În tur, Zaria Lugansk s-a impus cu scorul de 1-0, conform Agerpres.