Nicușor Dan, despre lipsa apei calde: 'O conjunctură nefavorabilă. O să fim puțin mai bine decât iarna trecută'

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seară că bucureștenii o vor duce „puțin mai bine” decât iarna trecută în sezonul de iarnă.

Întrebat de ce locuitorii din mai multe cartiere nu au apă caldă, primarul a răspuns:

„A fost o cnjunctura nefavorabil inainte de 1 noiembrie, va inceta. CET Grivita si VEST ENERGO nu au achizitionat gazul la timp. Producatorii cumpara gaz de pe pe piata nereglementata si vand caldura la un pret reglementat si din cauza pierderii mari au oprit cu totul in zona Grivita si Militari. ELCEN a fost prins pe nepregatite si mai multe centrale nu au functionat. Si am mai avut o problema cu lucrarile TERMOENERGETICA in Ferentari. De la 1 noiembrie o sa fim putin mai bine decat am fost iarna trecuta”.