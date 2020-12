Nicușor Dan nu poate plăti salariile unor angajați din Primărie: 'Fosta administrație a aplicat principiul după mine potopul'

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că există probleme cu plata salariilor în privința unor angajați de la primărie.

Citește și: Retrageri din Senatul AUR după acțiunile Dianei Șoșoacă

„Vom plăti zilele acestea, în preajma sărbătorilor, salariile pentru patru companii municipale cu restanțe salariale vechi. Reușim astfel să ajungem cu salariile plătite până la 31 octombrie pentru toate companiile, mai puțin două.

Nu am putut plăti salariile la Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, deoarece au venituri exclusiv pe capitolul de investiții, iar Primăria are conturile blocate pentru investiții. De asemenea, nu am plătit salariile pentru Compania Municipală Managementul Transportului, deoarece nu are contract cu Primăria.

Fosta administrație a aplicat principiul "după mine potopul" și nu s-a mai preocupat nici măcar de achitarea obligațiilor salariale, iar "grija pentru oameni" a fost doar un slogan de campanie”, a spus primarul general Nicușor Dan.

Citește și: Retrageri din Senatul AUR după acțiunile Dianei Șoșoacă .