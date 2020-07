Nicușor Dan o deființează pe Gabriela Firea - Spune că e rușinos să te lauzi că doi ani s-a încercat mutarea unor cabluri

Deputatul independent Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, a declarat joi că pasajul Nicolae Grigorescu, "cu care s-a lăudat" primarul PSD, Gabriela Firea, e un alt exemplu "de ineficienţă" a actualei administraţii a Capitalei, potrivit Agerpres.

"Pasajul Nicolae Grigorescu, cu care s-a lăudat azi primarul PSD, Gabriela Firea, e un alt exemplu de ineficienţă a actualei administraţii a Capitalei. Primarul PSD, Gabriela Firea, a avut nevoie de doi ani ca să mute nişte cabluri de înaltă tensiune, deci darea în funcţiune a acestui pasaj pe care şi-l arogă în mod ruşinos a fost întârziată cu doi ani de zile. În total, le-a luat 10 ani administraţiilor PSD, Oprescu-Firea, să facă o lucrare de infrastructură care se putea realiza într-un mandat de primar, adică în maximum 4 ani. Pasajul, întins pe 10 ani de lucrări, e oglinda neputinţei PSD în Bucureşti", a scris Dan, pe Facebook.El a adăugat că un primar general care "nu caută conflicte" şi "înţelege" interesele bucureştenilor ar fi reuşit să termine această lucrare mult mai repede.

"Primăria Capitalei are nevoie de organizare mai bună, de eficienţă sporită, de angajament real pentru marile lucrări de infrastructură. Iar Bucureştiul are nevoie de schimbare", a completat Nicuşor Dan.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, joi, finalizarea lucrărilor la proiectul de fluidizare a circulaţiei din zona Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, care cuprinde un pasaj, două poduri, o supralărgire la trei benzi pe sens, precizând că de sâmbătă se va putea circula pe pasaj.



"Promisiune îndeplinită! Am finalizat încă un proiect major pe care l-am găsit blocat şi în stadiu de execuţie de doar 10%. Acesta înseamnă un pas important către un trafic mai lejer şi mai rapid între nordul şi sudul Bucureştiului. După 10 ani de la începutul lucrărilor! Plus proiectarea şi discuţiile preliminare, vreo 13 ani!! Enorm!! Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu este finalizată şi se va putea circula pe pasaj începând de sâmbătă!", a scris Firea pe Facebook.