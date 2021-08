Nicușor Dan răspunde criticilor: 'Este eronată ideea că nu pot să preiau conducerea ALPAB'

Primarul Capitalei Nicușor Dan a declarat, luni dimineață, că este eronată ideea că el nu poate prelua interimatul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) și că, dacă se va lua decizia să externalizeze serviciile, procedură ce ar dura cel puțin 3 luni de zile, ar însemna ca o firmă privată să facă curat pe alei, să strângă frunze, crengi, să golească coșurile de gunoi.

„Primăria are 45 de instituții subordonate. În momentul în care există vacanță pe post, automat primarul preia această sarcină. Este eronată ideea că nu pot să preiau conducerea ALPAB. Mâine o să aveți o conferință de presă în care o să vă spun ce am făcut în cele 10 luni de mandat”, a declarat Nicușor Dan.

„Pentru că ne-am dat seama că nu sunt bani suficienți am făcut și o rectificare bugetară. Este o vină comună a direcției ALPAB și de-asta am schimbat directorul, pe de altă parte a companiei de parcuri care n-a făcut lucrările. Externalizare înseamnă să facem achiziție publică. Trebuie să aștepți cel puțin 3 luni, până faci procedura. Dacă vom lua această decizie, este un test cu oamenii noștri din ALPAB acum, înseamnă că vom contracta o firmă privată care să facă curat pe alei, să strângă frunze, crengi, să golească coșurile de gunoi”, a mai declarat primarul Capitalei.

Întrebat de reporteri de ce nu s-au făcut amenajări peisagistice în acest an, Nicușor Dan a răspuns: „După cum știți anul ăsta nu s-a pus problema să facem, nu s-a pus problema să montăm semafoare spre exemplu pentru că am pornit cu o gaură de minus 3 miliarde de lei și am fost la limită să reușim să oferim serviciile de bază. Situația la anul va fi mult mai bună și ne vom permite să facem și amenajări peisagistice”.

Luni dimineață a început curățenia în Parcul Cișmigiu. Echipele primăriei însoțite de primarul Nicușor Dan care este și directorul interimar al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, se află în parcul bucureștean.