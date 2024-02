Noi licențe de explorare a petrolului și gazelor din Regatul Unit aprobate în Marea Nordului

Autoritatea de reglementare a petrolului și gazelor din Marea Britanie a acordat 24 de noi licențe de explorare pentru 17 companii separate, într-o mișcare care a fost salutată de un organism comercial, dar condamnată de activiștii climatici, scrie lse.co.uk.

Aceasta este a doua tranșă a celei de-a 33-a runde de acordare a licențelor a Autorității de Tranziție pentru Marea Nordului (NSTA) și urmează celor 27 de licențe oferite în ultima alocare efectuată în octombrie anul trecut.

Multinaționalele britanice precum Shell PLC și BP PLC se numără printre companiile care au primit licențe în această ultimă rundă, urmând ca mai multe să fie confirmate în lunile următoare.

Cele 74 de blocuri și blocuri parțiale oferite în această lună sunt toate în zonele centrale ale Mării Nordului, Mării Nordului de Nord și vestului Shetland. Blocurile rămase, majoritatea în sudul Mării Nordului și în Marea Irlandei de Est, vor fi oferite după finalizarea evaluărilor de mediu.

Cea de-a 33-a rundă de licențiere a fost deschisă în octombrie 2022, fiind puse la dispoziție peste 900 de blocuri. Fereastra de aplicare s-a închis în ianuarie anul trecut și au fost primite 115 oferte de la 76 de companii.

Se crede că industria offshore de petrol și gaze susține în prezent aproximativ 200.000 de locuri de muncă în Marea Britanie.

Un purtător de cuvânt al NSTA a declarat: "Acest ultim lot aduce ofertele totale până acum la 51, cu mai multe care urmează să vină odată ce verificările de mediu corespunzătoare sunt finalizate.

"Aceste licențe au potențialul de a aduce o contribuție semnificativă Regatului Unit în producția de energie și beneficii economice, iar NSTA va lucra alături de licențiați pentru a ajuta la aducerea lor în producție cât mai repede posibil".

Ministrul pentru securitate energetică și zero emisii nete, Graham Stuart, a declarat: "Vom continua să avem nevoie de petrol și gaze în următoarele decenii, așa că este de bun simț să profităm la maximum de propriile noastre resurse – gazul produs pe plan intern fiind de aproape patru ori mai curat decât importul de gaz natural lichefiat din străinătate.

"Aceste noi licențe ne vor consolida securitatea energetică acum și în viitor, contribuind în același timp la stimularea economiei noastre, sprijinind o industrie care susține 200 000 de locuri de muncă și valorează 16 miliarde de lire sterline în fiecare an."

Directorul executiv al Offshore Energies UK (OEUK), David Whitehouse, a declarat: "Recunoaștem cu toții că mixul nostru energetic trebuie să se schimbe, iar sectorul nostru crește energiile regenerabile și accelerează drumul către zero net.

"Dar această călătorie va lua timp. Între timp, bazinul Mării Nordului este în declin natural. Avem peste 280 de zăcăminte de petrol și gaze, dar până la sfârșitul deceniului, 180 dintre ele vor înceta să producă.

"Avem nevoie de o serie de licențe pentru o tranziție ordonată care să sprijine locurile de muncă și comunitățile din întreaga țară și să răspundă nevoilor noastre energetice.

"OEUK lucrează cu toate partidele politice pentru a înțelege importanța strategică a sectorului pentru Marea Britanie și pentru a ajuta la construirea unor planuri realiste și practice pentru o tranziție energetică autohtonă, cu oamenii în centrul său.

"Manifestul industriei OEUK, care detaliază modul în care această transformare poate fi realizată, va fi publicat mai târziu în această lună".

Activiștii pentru mediu, o piedică în calea proiectelor

Dar activistul pentru climă al Friends of the Earth Scotland, Alex Lee, a declarat despre anunțul de astăzi: "Această decizie rușinoasă de a forța o altă rundă de licențiere arată că guvernul britanic a renunțat la orice pretenție că are o fărâmă de îngrijorare cu privire la defalcarea climatică.

"Pe măsură ce furtunile se dezlănțuie și temperaturile cresc, guvernul britanic își dedică timpul și energia pentru a susține profiturile obscene ale marilor poluatori, mai degrabă decât pentru a proteja publicul pe care sunt meniți să-l servească".

"Planurile pentru noi tipuri de petrol și gaze împiedică tranziția către surse regenerabile, deturnând timp și resurse de acolo unde este nevoie. Toată știința credibilă a climei spune că trebuie să încetăm urgent să ardem petrolul și gazele care sufocă planeta noastră.

"Lucrătorii au nevoie de un plan real de tranziție care să-i ajute să treacă la locuri de muncă ecologice, nu de cascadorii politice care vizează blocarea în continuare a gospodăriilor într-un sistem de combustibili fosili care nu reușește să ofere nici securitate, nici accesibilitate.

"Ambele guverne ar trebui, în schimb, să lucreze neobosit pentru a se îndepărta de un sistem energetic alimentat cu combustibili fosili, ceea ce înseamnă că trebuie să respingă noile câmpuri petroliere și schemele de iepure pentru a transforma Marea Nordului în depozitul de carbon al Europei".