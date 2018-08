Noi proteste au fost anunțate pe Facebook: 'Vă invităm să creăm un spațiu de 30 de minute pentru România'

Un nou protest ar urma să aibă loc luni seara. Pe pagina de Facebook intitulată 30 de minute pentru România, organizatorii îi invită pe protestatari la o acțiune de 30 de minute în semn de protest, timp în care se va intona imnul și se vor purta discuții constructive pentru România.

"Cei care o sa fiti in Piata Victoriei sau in alte locuri din Romania diseara, va invitam sa cream un spatiu de 30 de minute pentru Romania.



20:55 - 21:00 - 5 minute de liniste. Putem folosi acest timp si ca sa recitim imnul in timpul asta, se aude mult mai bine cand multe persoane stiu mai multe strofe. :)



21:00 - 21:05 - Imnul Romaniei + luminite



21:05 - 21:25 - Ne asezam in grupuri alaturi de familie, prieteni sau persoane pe care tocmai le-am cunoscut acum si avem in acelasi timp conversatii constructive pentru Romania", scriu organizatorii pe Facebook.