Nou record de preț pentru o operă a unui artist în viață: Un celebru tablou în ulei al pictorului britanic David Hockney, vândut pentru 90,3 milioane de dolari

Un celebru tablou în ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", a fost vândut pentru 90,3 milioane de dolari și a stabilit astfel un nou record de preț pentru o operă a unui artist în viață, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.

Tabloul, care fusese evaluat la 80 de milioane de dolari, a fost scos la licitație joi, la casa Christie's din New York.

Recordul anterior pentru cea mai scumpă operă de artă vândută la licitație a unui artist în viață era deținut de sculptura americanului Jeff Koons "Balloon Dog (Orange)". Aceasta a fost vândută pentru 58,4 milioane de dolari în 2013.

În același timp, cel mai scump tablou vândut vreodată la licitație este "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci, tranzacționat pentru 450,3 milioane de dolari, anul trecut, tot la casa Christie's din New York.

Alex Rotter, copreședinte al departamentului de artă postbelică și contemporană al casei de licitații, a descris tabloul lui Hockney drept "una dintre capodoperele erei moderne".

Pictura include două dintre motivele cel mai folosite de artistul britanic, apa strălucitoare a unei piscine și portretul dublu, cu persoane interacționând.

Unul dintre personaje este inspirat de Peter Schlesinger, fost iubit al lui Hockney. Tabloul a fost pictat în 1972, anul în care marea lor poveste de iubire s-a încheiat.

Una dintre cele mai apreciate opere de artă ale lui Hockney, tabloul a apărut în numeroase monografii despre artist și a făcut parte dintr-o retrospectivă internațională care i-a fost dedicată, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări, în 2017.

Născut pe 9 iulie 1937, David Hockney, laureat al Ordinului de Merit în Marea Britanie și membru al Royal Academy, este pictor, scenograf și fotograf. Un important contributor la mișcarea pop din anii 1960, este considerat unul dintre cei mai influenți artiști britanici ai secolului al 20-lea.