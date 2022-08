Noua uniformă propusă pentru Armata Rusiei seamănă cu cea nazistă - FOTO

Rusia ar putea să schimbe uniforma soldaților, iar modelele propuse stârnesc discuții aprinse pe rețelele de socializare. Unii dintre internauți susțin că modelul de uniformă propus de Institutul de Artă Industrială din Moscova seamănă cu cel nazist.

„Mai se gândește cineva că Moda de Toamnă are arome de fascism ce amintesc de 1940?”, a precizat și Jason Jay Smart pe pagina sa de Twitter, analist și consultant politic american. El a lucrat de-a lungul anilor în mai multe foste state sovietice (Rusia, Ucraina sau Republica Moldova).

???????? Moscow Industrial Arts Institute’s new uniforms. Anyone else think the Fall Fashion has palates of fascism with hints of 1940s? pic.twitter.com/AtqS7bx0NN