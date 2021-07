Nu am insomnii înainte de finală, spune fundaşul naţionalei de fotbal a Angliei, John Stones

Fundaşul naţionalei de fotbal a Angliei, John Stones, a declarat vineri seara, într-o conferinţă de presă, că ''nu are insomnii'' înainte de finala contra Italiei, de duminică seara, de pe Wembley, la EURO 2020, şi că echipa se antrenează ''ca pentru orice altă partidă'', scrie Reuters.

''Faptul că am ajuns în finala EURO 2020 şi o vom disputa chiar pe Wembley face ca lucrurile să fie foarte speciale. Este ceva la care doar am visat la începutul turneului, iar acum am ajuns aici. Cred că ne-am îmbunătăţit jocul pe parcursul turneului, fără a pune prea multă presiune pe noi înşine. Am trecut prin câteva teste dure în ultimii ani, am învăţat multe şi am acumulat multă experienţă. Vom da totul pe teren. Oamenilor le place să ne privească jucând şi modul în care reprezentăm ţara şi asta trebuie să ne facă mândri ca jucători'', a spus Stones, potrivit agerpres.ro.

El a precizat că selecţionerul Gareth Southgate pregăteşte temeinic dar cu calm fiecare meci, iar această atitudine a transmis-o şi jucătorilor.

''Gareth Southgate are calitatea de a rămâne foarte calm indiferent de situaţie şi a transmis asta şi echipei. Când am intrat în prelungiri cu Danemarca nimeni nu a intrat în panică. Am rămas calmi şi fideli planului de joc, iar asta a funcţionat pentru noi. Pregătim meciurile extrem de profesionist, acoperim toate aspectele jocului'', a punctat fundaşul englez.

Referindu-se la evoluţiile Italiei, Stones a spus: ''(...) Echipa lor este foarte bine organizată, puternică în defensivă. Ultimul lor joc împotriva Spaniei a fost foarte închis. Au atacanţi foarte buni şi jucători excelenţi. Dar eu nu am insomnii (...) Am avut şansa să joc împotriva unora dintre cei mai buni jucători din lume, duminică va fi o altă oportunitate de a o face, dar asta ne dorim noi, ca jucători, să evoluăm împotriva unor formaţii puternice şi să dovedim că putem învinge. Ne hrănim din asta, eu mă hrănesc din asta, sunt nerăbdător să vină ora meciului''.

Anglia şi Italia se vor întâlni duminică seara, pe Wembley, în finala EURO 2020.

Echipa "Three Lions" va întâlni Italia în prima sa finală la EURO şi a doua din istorie, după ce a cucerit titlul mondial în 1966.

Anglia va juca din nou o finală, după ce a pierdut semifinale la turneele finale din 1968, 1990, 1996 şi 2018 (EURO sau Cupă Mondială). Anglia devine a 13-a ţară care se califică în finala EURO şi prima debutantă din 2004.

Reprezentativa ''Three Lions'' se află la a zecea sa participare la un turneu final EURO, având un loc trei în 1968 şi o semifinală atinsă în 1996.