Nuclearelectrica, OMV Petrom şi Purcari sunt campioanele bursei

Nuclearelectrica, OMV Petrom şi Purcari sunt cele mai performante acţiuni din prima ligă bursieră de la Bucureşti după primele şapte luni din 2019 în contextul în care acestea au livrat investitorilor cele mai ridicate randamente din rândul celor 16 acţiuni care intră în structura BET, notează ZF, potrivit Mediafax.

Investitorii Nuclearelectrica au obținut un randament de 53% în primele şapte luni din acest an, evoluţie ajustată cu dividendele plătite de compania de stat. Pe locul doi în topul celor mai câştigaţi investitorii de la bursă sunt cei care au mizat pe acţiunile Petrom, cu un plus de 48,5%, iar podiumul este completat de Purcari, cu un randament de 46,7%.

„În luna iulie creşterile s-au mai temperat comparativ cu iunie, însă avansul din iulie a fost suficient pentru ca indicele BET să depăşească pragul de 9.000 de puncte şi să atingă un maxim al ultimilor 11 ani“, a declarat Simion Tihon, broker la Prime Transaction, pentru Ziarul Financiar.

Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) a fost în 2017 şi în 2018 cea mai performantă acţiune din structura indicelui principal BET, cu un randament cumulat de circa 110% în aceşti doi ani, ca urmare a rezultatelor financiare cât şi ca urmare a repartizării aproape integrale a rezultatelor nete. SNN s-a detaşat şi în 2019 de restul acţiunilor din structura indicelui BET şi prin urmare poate închide 2019 ca fiind al treilea an la rând ca fiind cea mai performantă acţiu­ne din prima ligă bursieră.

Cea mai bună evoluţie a preţului acţiunilor în luna iulie a fost înregistrată de compania Alro Slatina, ale cărei acţiuni s-au apre­ciat cu 15,4%. Chiar şi cu această creş­tere, Alro Slatina rămâne pe minus de la începutul anului 2019, dinamică determinată în principal de pierderile înregistrate pe T1/2019.

Pe de altă parte, scăderea cu 6% a preţului acţiunilor Sphera Group în luna iulie a dus acest emitent în teritoriul negativ de la începutul anului, respectiv minus 5,8%.

„Sectorul bancar a avut o performanţă foarte bună în iulie. Cele două bănci din BET au urcat cu aproximativ 8%“, spune Simion Tihon.

Pe de altă parte indicele principal BET s-a apreciat cu 25% în primele şapte luni din acest an, în timp ce indicele BET-TR, care reflectă şi randamentul dividendelor acordate de compa­niile din prima ligă bursieră, are plus 35,5%.