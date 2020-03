Numeroase companii de media din SUA au suspendat producţia de film şi TV şi au anulat premierele unor superproducţii, pe fondul crizei de coronavirus

Numeroase companii de media din SUA au suspendat producţia de film şi TV şi au anulat premierele unor superproducţii, pe fondul crizei provocate de pandemia de COVID-19, care l-a determinat pe preşedintele Donald Trump să decreteze, vineri seară, starea de urgenţă în Statele Unite ale Americii, anunță MEDIAFAX.

Măsura a fost luată în acord cu restricţiile impuse în SUA şi străinătate, privind călătoriile, adunările mari de persoane şi altele.

Pierderile estimate de specialişti în prezent se ridică la 20 de miliarde de dolari, o lovitură fără precedent pentru industria de la Hollywood. Potrivit The Hollywood Reporter, cifrele ar putea fi şi mai mari, chiar şi în condiţiile în care situaţia nu se înrăutăţeşte.

Box office-ul global a înregistrat deja pierderi de cel puţin 7 miliarde de dolari, iar, dacă situaţia se menţine până în luna mai, deficitul se va ridica la aproximativ 17 miliarde de dolari.

Compania Disney a anunţat că a suspendat producţia unor lungmetraje, precum "Little Mermaid", şi a amânat premiera mai multor filme, ca "Mulan", care se preconiza a fi una dintre superproducţiile anului, "The New Mutants" şi "Antlers". De asemenea, au fost închise Disneyland, parcurile de distracţie ale companiei americane.

Warner Bros. a suspendat producţia unui film despre Elvis Presley, regizat de Baz Luhrmann, turnat în Queensland, Australia, după ce actorul Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson, au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus.

Netflix a suspendat producţia de film şi TV, printre serialele afectate numărându-se "Stranger Things" şi "The Witcher".

Nu se ştie încă dacă pierderile vor fi acoperite de companiile de asigurări, decizia fiind luată de la caz la caz.

Show-urile de pe Broadway, New York, au fost suspendate până pe 12 aprilie, la fel şi numeroase seriale şi emisiuni live TV. Show-urile realizate de Jimmy Fallon, Stephen Colbert şi Seth Myers, filmate în New York, au fost suspendate până pe 30 martie. Potrivit unor surse, sute de emisiuni şi seriale live şi înregistrate au fost suspendate pentru cel puţin două săptămâni.

Pentru Broadway, pauza de o lună se traduce prin pierderi estimate de 100 de milioane de dolari.

Sindicatele actorilor şi muzicienilor au cerut autorităţilor locale să ajute angajaţii din domeniul divertismentului şi artelor, confruntaţi cu pierderi financiare.