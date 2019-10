O casetă înregistrată de muzicianul Lou Reed pentru artistul Andy Warhol, descoperită după patru decenii

Mai multe cântece pe care muzicianul Lou Reed le-a înregistrat pentru artistul Andy Warhol au fost descoperite de profesorul Judith Peraino pe o casetă ce datează din 1975, arată Smart Radio, ce păstrează un loc special pieselor cântărețului în playlist, anunță MEDIAFAX.

Judith Peraino, un profesor de muzică de la Universitatea Cornell, New York, a descoperit caseta în 2017, în timp ce se documenta în Muzeul Andy Warhol din Pittsburgh, Pennsylvania, potrivit NME.

Peraino a publicat, miercuri, un articol intitulat "I’ll Be Your Mixtape: Lou Reed, Andy Warhol, and the Queer Intimacies of Cassettes", prin care a făcut publică informația.

Pe o parte a casetei au fost înregistrate piese cântate live, în turneul lansat de Reed în anul 1975. Pe cealaltă parte a casetei, etichetată "Philosophy Songs (From A to B & Back)", se află 12 piese și un fragment dintr-o a 13-a melodie, în care Reed cântă acompaniat de chitară. Versurile sunt inspirate din cartea "The Philosophy of Andy Warhol (From A to B & Back Again)", lansată de artist în același an.

"Caseta aceasta reprezintă munca lui Lou Reed, ce conturează caracterul cântecelor sale, spune povești, fiind la fel de brutal de sincer precum este în multe dintre scrierile sale", a declarat Peraino pentru New York Times.

Artista Laurie Anderson, ce a fost căsătorită cu Reed, a declarat că nu știa despre existența cântecelor, deși muzicianul i-a spus de "unele lucruri pe care le-a făcut pentru Andy".

Caseta a fost descoperită în arhiva Muzeului Warhol din Pittsburgh, Pennsylvania. Nu este clar dacă înregistrările și caseta vor rămâne în posesia instituţiei sau dacă vor fi revendicate de moștenitorii lui Reed. Totodată, nu se știe dacă publicul va avea acces la înregistrări.

Caseta se află în continuare în muzeu, iar accesul academicienilor la aceasta este restricționat. Potrivit regulilor muzeului, conținutul casetei nu poate fi reprodus.

Mai mult decât atât, lui Periano nu i s-a permis să citeze versurile înregistrate pe casetă.

Totuși, o înregistrare de 30 de secunde a fost publicată cu acordul moștenitorilor lui Lou Reed.

Lou Reed, născut pe 2 martie 1942, este fostul chitarist, solist şi compozitor al trupei The Velvet Underground, alături de care a cântat în anii 1960 şi 1970. În 1971, a decis să urmeze o carieră solo, iar în anul următor a lansat "Walk on a Wild Side", probabil cea mai de succes piesă a lui. Cu un stil de interpretare ce combină mai multe genuri muzicale, Lou Reed este considerat unul dintre pionierii muzicii rock. Lou Reed a murit în apropiere de New York, pe 27 octombrie 2013 , la vârsta de 71 de ani.

În 2011, trupa Metallica a lansat pe piaţă un album înregistrat în colaborare cu Lou Reed.

Andy Warhol a fost un exponent de marcă al mişcării pop art, a cărei înflorire s-a petrecut în anii 1960, şi a devenit celebru cu imaginile actriţei Marilyn Monroe şi reclamele pentru cutiile de supă Campbell. Artistul a încetat din viaţă în 1987, la vârsta de 58 de ani, în urma unor complicaţii apărute după ce a fost supus unei operaţii de eliminare a unor calculi biliari.

