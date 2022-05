O colecţie de peste 200 de săbii şi covoare va fi scoasă la licitaţie, de casa Artmark

O colecţie de peste 200 de săbii şi covoare va fi scoasă la licitaţie, pe 26 mai, de casa Artmark.

Potrivit unui comunicat al Artmark, o apariţie rară şi în premieră pe piaţa românească de artă, dar şi cea mai valoroasă piesă a licitaţiei o reprezintă o katană, realizată de un fierar celebru, numit Kanenori. Piesa de colecţie, într-o stare impecabilă, veche de 430 de ani, poartă numele Mumei şi este însoţită de certificatul de originalitate NBTHK, eliberat de Societatea pentru Conservarea Săbiilor din Japonia. Katana are preţul de pornire de 4.000 de euro. Această sabie a urmărit ascensiunea la putere a Shogunului Tokugawa Ieyasu şi instaurarea Shogunatului Tokugawa la începutul perioadei Edo, conform Agerpres.La preţul de pornire de 350 de euro este scoasă la licitaţie o sabie ceremonială de ambasador din perioada împăratului Franţei Napoleon al III-lea. Piesa de colecţie este realizată din oţel, alamă aurită şi sidef. Licitaţia cuprinde şi câteva săbii româneşti, între care se numără sabia de ofiţer de aviaţie cu cifrul Regelui Carol al II-lea, făurită în 1930. Această sabie are preţul de pornire de 750 de euro.Alături de săbii şi arme istorice este scoasă la licitaţie cea mai mare colecţie de covoare din istoria Casei Artmark, ţesute în Persia, India, Turkmenistan, multe dintre ele din mătase, dar şi covoare şi scoarţe ce provin din ateliere româneşti, de secolele XVIII şi XIX. Colecţia de covoare persane, balcanice, olteneşti ori basarabene au preţuri de pornire cuprinse între 75 şi 3.500 de euro.Cele mai rare apariţii, atât în licitaţiile Artmark, cât şi în piaţa de profil din România, sunt cele 8 covoare din mătase Qum, ţesute cu minuţie, având între un milion şi un milion şi jumătate de noduri pe metru pătrat. Piesele, de mari dimensiuni, provenind din Iranul secolelor XIX sau XX, sunt decorate cu motive florale ori zoroastriene şi pornesc în licitaţie de la preţuri între 1.500 şi 3.500 de euro.În cadrul licitaţiei se regăsesc şi covoare de nuntă sau care erau folosite drept uşă de cort din Turkmenistan - spre exemplu un Ersari, care are preţul de pornire de 350 de euro sau un Engsi, care are preţul de 100 de euro. Din registrul rarităţilor face parte şi singurul exemplar de covor de nuntă, de mari dimensiuni, realizat în sudul Irakului. Datând de la începutul secolului XX, covoarele de nuntă, cunoscute în Irak sub numele de Izar-as-Samawa, nu erau destinate comercializării, astfel că au rămas, vreme îndelungată, mai puţin cunoscute lumii europene şi în afara circuitului colecţionistic. Astăzi, un astfel de model, provenind dintr-o colecţie românească, ajunge în licitaţie pentru un preţ de pornire de 300 de euro.Loturile licitaţiei, care va avea loc online, sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviţă.