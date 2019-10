O expoziție retrospectivă dedicată artistului renascentist Leonardo da Vinci va fi vernisată la Muzeul Luvru din Paris

O expoziție retrospectivă dedicată artistului renascentist Leonardo da Vinci, de la moartea căruia s-au împlinit 500 de ani în 2019, va fi vernisată joi la Muzeul Luvru din Paris, Franța, unde va rămâne deschisă până pe 24 februarie 2020, potrivit Associated Press, anunță MEDIAFAX.

Expoziția are ca scop prezentarea lui Leonardo da Vinci ca artist și gânditor și include aproximativ 160 de opere ale acestuia, din colecția permanentă a muzeului parizian și de la instituții din întreaga lume.

În afară de capodopere ale lui Da Vinci, în expoziție sunt incluse zeci de studii și schițe științifice. Vizitatorii pot, de asemenea, experimenta partea de realitate virtuală a expoziției care prezintă povestea din spatele capodoperei "Mona Lisa".

Vizitatorii trebuie să rezerve bilete online în avans, reprezentanții muzeului spunând că, până luni, fuseseră vândute 220.000 de tichete.

Printre operele care vor fi expuse se numără "La Belle Ferronniere" și "The Virgin and Child with Saint Anne". "Mona Lisa" va rămâne în locul ei obișnuit de la muzeu. "Portrait of a Musician" a fost împrumutat de la Vatican, Italia, iar "Benois Madonna", de la Muzeul din Sankt Petersburg, din Rusia.

Unele lucrări au fost mai dificil de obținut, de exemplu, "Omul vitruvian" a ajuns în Franța cu doar câteva zile înainte de deschiderea expoziției, de la Galeria Accademia din Veneția, după ce o asociație pentru protejarea patrimoniului a încercat să blocheze în justiție împrumutul, susținând că opera de artă este prea fragilă pentru a fi mutată. O instanță din Italia a decis, săptămâna trecută, că opera poate fi împrumutată pentru opt săptămâni.

Deși Da Vinci a murit în Franța, organizatorii recunosc și sărbătoresc rădăcinile italiene ale artistului renascentist.

O altă absență notabilă din expoziție ar putea fi tabloul "Salvator Mundi", atribuit lui Leonardo da Vinci și devenit cel mai scump din lume după ce a fost vândut la licitație, în noiembrie 2017, pentru suma de 450,3 milioane de dolari. În prezent, nu se știe exact cui îi aparține tabloul, a cărui autenticitate este pusă sub semnul întrebării, și nici unde se află acesta. În presa internaţională au apărut informaţii potrivit cărora "Salvator Mundi" ar fi fost cumpărat de prinţul moştenitor saudit Mohammed ben Salman.

Istoria tabloului cu dimensiuni de 65 cm x 45 cm, realizat în jurul anului 1500, este demnă de un roman. Unii experți spun că ar fi putut fi comandat de Curtea regală a Franței și că s-a aflat în proprietatea regilor englezi. Pentru aproape 150 de ani, tabloul a dispărut și a fost avansată ipoteza că ar fi fost distrus. A reapărut la sfârșitul secolului al XIX-lea și mult timp a fost considerat ca fiind realizat de un contemporan al lui Da Vinci. Vândut pentru 45 de lire sterline în 1958, la casa Sotheby's, a fost autentificat formal ca aparținând lui Leonardo da Vinci abia în 2005. Unii specialiști și-au exprimat însă rezervele privind rolul jucat cu adevărat de Da Vinci în realizarea tabloului și sunt de părere că lucrarea a fost realizată de un ucenic din atelierul maestrului.

O versiune a acestui tablou, puțin mai mare, este prezentată în expoziția de la Muzeu Luvru. Tabloul realizat în 1512 a fost atribuit lui Marco d'Oggiono, un elev al lui Leonardo da Vinci, potrivit Muzeului Luvru. Specialiștii spun că, în lume, există 22 de picturi "Salvator Mundi".

Născut pe 15 aprilie 1452, Leonardo este considerat una dintre cele mai importante personalități ale Renașterii. Celebru atât ca pictor, cât și ca sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor, Da Vinci a reflectat aspirațiile spre abordarea practică a domeniilor teoretice specifică vremii sale.

Leonardo Da Vinci a trăit în Franța în ultimii trei ani din viață, la invitația regelui Francisc I, și a murit pe 2 mai 1519.

Da Vinci a fost înmormântat inițial în capela Saint Florentin de la Castelul Amboise, de pe valea Loirei. Dar mormântul a fost distrus în timpul Revoluției Franceze, iar osemintele se crede că au fost mutate într-o capelă mai mică (Saint-Hubert) a aceluiași castel. Totuși, până acum nu s-a stabilit niciodată cu certitudine că este vorba despre rămășitele lui Leonardo.