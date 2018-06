O expoziţie bazată pe Arhiva de Fotografie de Presă Minerva debutează la Eastwards Prospectus

Expoziţia "Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear", ce reuneşte lucrări noi realizate de şapte artişti pornind de la Arhiva de Fotografie de Presă Minerva, va fi prezentată pe 7 şi 28 iulie, la Galeria Eastwards Prospectus, scrie news.ro.

Artiştii vizuali Răzvan Anton, Claudiu Cobilanschi, Miklósi Dénes, Miklós Szilárd şi Iulia Toma, alături de compozitorii Bolcsó Bálint şi Kedves Csanád au în comun interesul faţă de potenţialul acestei arhive, constând în imagini realizate de fotojurnaliştii de la ziarele clujene Făclia şi Igazság între 1960 şi 1990, dar şi faţă de tema memoriei şi a relaţiei sale cu istoria.

Vernisajul din 7 iunie va include un performance live, unic, constând în trei lucrări de sunet şi video realizate în colaborare de o parte dintre artiştii din expoziţie. Astfel, publicul va avea ocazia să urmărească "Cenuşar. A sonic journey through image memory" (2018), de Bolcsó Bálint şi Miklósi Dénes, "Recitativo/1:300 (2009, 2015)" şi "Recitativo 2 (2017)", ambele de Kedves Csanád şi Miklós Szilárd. Este pentru prima dată când aceste lucrări sunt prezentate împreună.

Desfăşurată pe ambele etaje ale galeriei Eastwards Prospectus, "Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear" este cea dintâi expoziţie de această amploare din Bucureşti dedicată cercetării artistice contemporane bazate pe Arhiva de Fotografie de Presă Minerva.

În cursul dezasamblării fostului laborator foto al ziarelor Făclia şi Igazság, au fost descoperite circa 30.000 de negative ale unor imagini de presă realizate între 1960 şi 1990. Doar o mică parte dintre ele fuseseră publicate în cele două cotidiene clujene, în timp ce marea majoritate au rămas necunoscute. Astfel a început un proiect de arhivare digitală – Arhiva de Fotografie de Presă Minerva - care a făcut publică, treptat, această colecţie remarcabilă de fotografie ce documentează ultimele trei decenii ale perioadei comuniste.

Răzvan Anton (n. 1980), unul dintre coordonatorii arhivei digitale, şi-a dezvoltat propria cercetare vizuală pornind de la această resursă. Prin desene, heliografii şi video-uri, pentru care foloseşte numele generic de „studii”, artistul caută să capteze lumina, să o înregistreze şi să o reflecte în relaţie cu imaginile de arhivă.

În expoziţia de la Eastwards Prospectus, vizitatorii vor descoperi cele trei tipuri de „studii” din practica lui Răzvan Anton: “tracing studies” - desenele, “fading studies” - heliografiile, şi “reflective studies” - video-urile realizate cu ajutorul unor oglinzi gravate în care se reflectă lumina soarelui. „Mişcarea din aceste video-uri este dată doar de crengile de copac din faţa ferestrei atelierului meu”, explică artistul.

O explorare a temei memoriei şi a relaţiei dintre trecut şi prezent este vizibilă şi în practica lui Miklósi Dénes (n. 1960), unul dintre membrii fondatori ai Arhivei Minerva, alături de Răzvan Anton. Pentru această expoziţie, artistul a ales din arhivă o serie de imagini înfăţişând muncitori din trei fabrici din Cluj şi a înmânat fotografiile unor oameni care au lucrat chiar în aceste fabrici, rugându-i să-şi noteze amintirile personale direct pe imagini. Lucrările care au rezultat continuă în moduri noi precedentele investigări ale acestor teme de către artist. În plus, în expoziţia de la Eastwards Prospectus, Miklósi Dénes şi Bolcsó Bálint (n. 1979) vor prezenta în premieră lucrarea "Cenuşar. A sonic journey through image memory".

Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear include şi rezultatele unei colaborări între Miklós Szilárd (video) şi Kedves Csanád (muzică). Pentru prima lucrare, "Recitativo/1:300", Miklós Szilárd (n. 1981) a realizat o machetă la cea mai mică scară în care sunt produse figurinele umane din plastic: 1:300. Încorporând negative din Arhiva Minerva şi o cameră video, macheta - şi lucrarea video care a rezultat – este menită să sugereze controlul centralizat din societatea comunistă, în timp ce muzica lui Kedves Csanád (n. 1983) se bazează pe sunetul unei singure note la pian, redat invers. Cei doi artişti şi-au continuat colaborarea cu Recitativo 2, care constă într-o compoziţie muzicală pentru patru instrumente şi un nou montaj video ce reutilizează fotografiile de arhivă din video-ul anterior, dar le transformă din negative în pozitive, evidenţiind astfel valoarea lor documentară.

Funcţiile multiple ale unei arhive vizuale sunt explorate de Claudiu Cobilanschi (n. 1972) în lucrări precum cinecronica.ro şi Adevărul - atelier cu presă, ambele incluse în expoziţie. Dacă cea din urmă evidenţiază ceea ce artistul numeşte „potenţialul de critică socială” al imaginilor din Arhiva Minerva, prima îşi propune să documenteze situaţii actuale prin înregistrarea, arhivarea şi publicarea unor secvenţe şi subiecte ce reprezintă echivalentul din ziua de azi al celora documentate de departamentul „cine-cronica” din cadrul fostului Studio Cinematografic „Sahia Film”. Acest departament avea, printre altele, rolul de a păstra materiale filmate care nu mai erau acceptate în presa oficială a perioadei comuniste.

Vizitatorii vor descoperi în expoziţia "Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear" şi două lucrări de Iulia Toma (n. 1974). Atât în instalaţia "Festivitate", cât şi în video-ul "Tensiune în fir", artista foloseşte mediul ei preferat de exprimare artistică - materialele textile - pentru a aduce în discuţie tema tensiunilor sociale şi a conflictelor emoţionale individuale generate de dictatură şi propaganda de stat.