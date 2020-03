O firmă din domeniu agriculturii a donat autorităţilor din Dolj zeci de aparate pentru igienizarea spațiilor publice

O firmă românească din Craiova a donat, marţi, zeci de aparate pentru igienizarea spațiilor publice. Aparatele au ajuns la mai multe instituţii publice din Dolj, anunță MEDIAFAX.

60 de atomizoare și aparate de stropit, care până acum erau folosite în domeniul agriculturii , au fost donate, marţi, de o firmă românească autorităţilor din Dolj.

Unele dintre aparate funcţionează cu baterii, sunt uşor de manevrat şi pot fi folosite cu uşurinţă pentru dezinfectarea interioarelor.

Reprezentanții firmei spun că au pornit această acțiune după ce au văzut că numărul persoanelor diagnosticate cu COVID- 19 a început să crească și au dorit să sară în ajutorul autorităților.

„Considerăm că este de datoria noastră să ne implicăm activ și să fim alături de autorități în lupta împotriva coronavirusului. Tocmai de aceea am luat legătura cu principalele instituții care se ocupă de întregul proces și fiecare a venit cu anumite solicitări. Noi am încercat să le răspundem tuturor, am venit în sprijin atât cu aparate cu stropit cât și cu atomizoare. Ele pot fi folosite foarte ușor pentru igienizarea atât pentru spațiile închise cât și în mediul exterior. + În momentul acesta sunt undeva peste 60 de aparate, aici vorbim despre o acțiune care are loc la nivelul județului Dolj și noi avem în plan să extindem acest plan de acțiune ca să zic așa și să primim solicitări și de la nivel național"., a declarat Cristina Antonescu, director marketing și comunicare firma care a făcut donaţia.

Autoritățile din Bănie spun că noile aparate îi vor ține în siguranță atât pe cei care sunt transportați la spitale, cât și personalul care intervine.

„Sunt foarte necesare pentru că noi trebuie să decontaminăm ambulanțele care transportă persoanele care sunt verificate pozitiv, persoane care sunt contaminate și persoanele care nu sunt contaminate, dar care noi le transportăm la spital sau în alte spații în care trebuie să le ducem în carantină și trebuie să avem echipamente speciale. După fiecare cursă trebuie să decontaminăm mașinile, ambulanțele cu care înlocuiesc echipamentele care au fost folosite la această activitate. + Astăzi primim 41 de aparate, dar nu numai pentru pompieri, cât și pentru colegii de la poliție, jandarmi, DSP, pentru că spitalul de boli infecțioase deja le-a achiziționat și toate instituțiile cu care lucrăm în domeniul protecției contra virusului trebuie să ne pregătim să lucrăm toți în același timp și în foarte bune condiții de protecție.", a declarat col. Constantin Florea, inspector șef ISU Dolj.

Aparatele vor fi împărțite Instituției Prefectului Județului Dolj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, Direcției de Sănătate Publică Dolj, Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Regiei Autonomă de Transport Craiova și Companiei de Apă Oltenia.