O piaţetă dedicată poetului Daniel Turcea va fi amenajată la Mănăstirea Cernica

„Rugaţi-vă” au fost ultimele cuvinte pe care tânărul poet Daniel Turcea le-a rostit pe patul de moarte. Avea 34 de ani şi niciun regret că pleacă din această lume, deoarece, conform propriilor mărturisiri, era fericit. Simţise blândeţea lui Dumnezeu.

Numit de Nichita Stănescu „cel mai mare poet al literaturii române, după Eminescu”, Daniel Turcae şi-a petrecut ultima perioadă a vieţii pământeşti în liniştea aşezământului monahal de la Cernica, potrivit basilica.ro.

În semn de omagiu, în cimitirul mănăstirii, se află în curs de amenajare o piaţetă în memoria marelui poet ca urmare a gândului exprimat pe patul de moarte în faţa surorii sale, Lucia.

„Cu toate că știu că n-ai cu ce, dacă te va ajuta Dumnezeu și vei putea vreodată-n viață, fă-mi și mie o Troiță de lemn, te rog mult!”

Abia după 40 de ani, dorinţa lui a prins contur prin implicarea preotului Pr. Traian Vasile Zoltan de la Parohia Costișa, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. În anul 2018, în lucrarea de Gradul 1, susţinută la Facultatea de Teologie din Bucureşti, clericul a menţionat că doreşte să împlinească ultimul dor al scriitorului.

De la troiţă, la piaţetă

Iniţial, planul prevedea realizarea unei troiţe, însă cu binecuvântarea Patriarhului Daniel se lucrează la amenajarea unei piaţete în apropierea mormântului poetului.

„Având în vedere, pe de o parte, importanța acestui mare poet mistic pentru stabilirea de noi și trainice punți între cultură și cult, pe care să pășească încrezători toți cei care vor să ajungă la desăvârșire, iar pe de altă parte nevoia unei amenajări a spațiului din fața mormântului poetului vizitat de tot mai multe persoane, la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, troița a fost amplasată în mijlocul acelui spațiu, tot acest ansamblu purtând de acum numele de Piațeta Daniel Turcea”, a declarat pentru Basilica.ro pr. Pr. Traian Vasile Zoltan.

Părintele Traian a găsit sprijin pentru acest demers în inima ţării, la Cluj.

„După schițele realizate de doamna preoteasă Maria Corina Negreanu, artist plastic de o sensibilitate aparte și persoană fascinată de opera poetului Daniel Turcea – sculptorul Sergiu Andrușca a realizat o superbă Troiță din lemn de stejar, donată de biserica studenților din Cluj prin pc. pr. Ciprian Negreanu”, a precizat pr. Traian.

Pe ambele fețe ale troiţei se regăsesc câteva versuri semnificative: „El va șterge lacrimile de pe toate fețele; moartea nu va mai fi!”; „Lumea nu are decât o singură justificare: Învierea!”; „Eu am fost mort și am înviat. Mi-e dor de Tine, Doamne!”;

Soclul din piatră naturală, realizat de sculptorul bucureștean Alexandru Marinete, este purtătorul a două importante mărturii despre poetul Daniel Turcea și opera lui.

Prima îi aparține părintelui profesor Dumitru Stăniloae, al cărui mormânt se află la mică distanță față de cel al poetului:

„Poezia lui Daniel Turcea este extraordinară, de mare adâncime și căldură despre Ortodoxie, de fidelă redare și de profundă trăire mistică a învățăturii creștin-ortodoxe. O poezie care se va impune în lumea întreagă!”

Cea de-a doua mărturie vine din partea părintelui arhimandrit Nicodim Bujor de la Mănăstirea Cernica: „Daniel Turcea este singurul poet creștin-ortodox, în sens filocalic și paterical, din vremea noastră!”

„Un rol deosebit de important în identificarea și atragerea surselor de finanțare ale Piațetei, în găsirea arhitectului și sculptorului, precum și în organizarea și buna desfășurare a lucrărilor de șantier l-a avut inimosul domn prof. dr. Cătălin Crimu, președinte al Asociației Culturale „Vasile Pârvan”, prin intermediul căreia se realizează acest important proiect”, a spus Pr. Traian.

„Alese mulțumiri pentru implicare și îndrumare se cuvin aduse părintelui protosinghel Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, părintelui profesor Gheorghe Holbea, care a organizat, de-a lungul timpului, mai multe simpozioane dedicate poetului Daniel Turcea și, nu în ultimul rând, părintelui diacon Ioan Mihai Drăgan, administratorul cimitirului”.

Daniel Turcea

S-a născut în data de 22 iulie 1945, la Târgu Jiu. A urmat „Liceul Nicolae Bălcescu” din Piteşti (1963). A absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, în 1968, an în care debutează în revista Amfiteatru.

Va publica două volume de poezii: Entropia şi Epifania. Toate poemele vor fi adunate, după moartea sa, în volumul Epifania (1982), care reuneşte şi majoritatea creaţiilor care nu au văzut lumina tiparului în timpul vieţii, intitulate Poeme de dragoste.

Câteva aspecte mai puţin cunoscute despre poetul Daniel Turcea:

A fost fiu duhovnicesc al părintelui Arsenie Papacioc;

A vrut să devină preot, bunicul din partea mamei pro­ve­nind dintr-o familie cu tradiție preoțească;

A primit Sfânta Euharistie, pe patul de moarte, de la părintele Sofian Boghiu;

A murit la 33 de ani; slujba înmormântării a fost oficiată de Mitropolitul Antonie Plămădeală, pe atunci Episcop vicar patriarhal.