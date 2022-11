O schiţă considerată imitaţie după Rembrandt, autentificată drept operă originală a maestrului după 100 de ani

Experţii în artă din Ţările de Jos au dezvăluit o schiţă în ulei a celebrului maestru olandez Rembrandt despre care se credea că este o imitaţie, după ce a stat timp de un secol într-un colţ uitat al unui muzeu, potrivit The Guardian.

Schiţa "The Raising of the Cross" din anii 1640 s-a crezut mult timp că ar fi opera unui adept al maestrului din secolul al XVII-lea, cunoscut pentru lucrări precum "The Night Watch" şi "The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp".

Joi, Muzeul Bredius din Haga, unde schiţa este expusă de când a fost cumpărată în 1921, a dezvăluit, datorită noilor tehnici ştiinţifice, că a fost de fapt pictată de Rembrandt, scrie news.ro.

"Calitatea detaliilor este atât de bine făcută încât sunt convins că acesta este un Rembrandt”, a spus Johanneke Verhave, care a restaurat schiţa.

Ea a studiat opera de artă împreună cu Jeroen Giltaij, fost curator şef al departmentului picturilor vechi la Muzeul Boijmans Van Beuningen din Rotterdam, care a „redescoperit-o” pentru prima dată în timp ce făcea cercetări pentru o carte despre Rembrandt în urmă cu aproximativ un an.

Opera de artă a fost cumpărată pentru prima dată de curatorul muzeului, Abraham Bredius, în 1921. Şi el era convins că schiţa era un Rembrandt original. Dar, de-a lungul anilor, experţii în artă au considerat-o drept o „imitaţie brută".

Unul dintre principalele argumente din partea experţilor în artă pentru care au considerat schiţa o imitaţie a fost lipsa aparentă de detalii în tuşele de pensulă.

"Trebuie să vă amintiţi că aceasta este o schiţă în ulei. Rembrandt era de obicei foarte precis şi rafinat, dar acest lucru este brut", a spus Giltaij. "Motivul este că schiţa în ulei este una pregătitoare pentru un alt tablou. Vrea să arate compoziţia, o idee aproximativă despre cum ar putea arăta pictura reală", a spus el.

Schiţa se referă şi la o pictură Rembrandt din 1633, intitulată, de asemenea, "Înălţarea crucii", care se află acum în muzeul de artă Alte Pinakothek din München.

Restauratorul Verhave a spus că reflectografia în infraroşu şi scanările cu raze X au fost făcute din schiţă, dezvăluind elemente interesante. "Cercetarea arată că schiţa are mai multe modificări făcute chiar de artist în timpul pictării, ceea ce înseamnă că şi compoziţia sa a fost un proces creativ”, a spus ea. "Asta înseamnă că pictorul se răzgândea în timp ce lucra. În mod clar nu copia un alt tablou".