O tornadă a făcut prăpăd în Belgia: Zeci de case și mașini avariate - VIDEO

Tornada a avut loc în timpul unei furtuni, potrivit serviciilor de meteorologie.

Poliţia locală a îndemnat la evitarea ”împrejurimilor Wavre Sainte-Catherine”, unde au fost avariate numeroase vehicule.

Această tornadă intervine în timpul unor intemperii puternice care afectează mai multe ţări în Europa de vest.

Cinci departamente din Franţa - Nord, Aisne, Ardennes, Meuse şi Meurthe-et-Moselle -, situate la frontiera cu Belgia, au fost plasate în alertă cod portocaliu de revărsări de ape.

