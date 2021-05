O universitate din Marea Britanie dorește excluderea lui Isaac Newton din programa școlară datorită 'implicării lui în activități coloniale'

Oficialii responsabili cu învățământul superior din Marea Britanie au adoptat unele dintre cele mai grave caracteristici ale Revoluției Culturale Chineze. Unul dintre scopurile Revoluției Culturale a fost de a determina tinerii să-și deteste strămoșii și de a purifica prezentul influenței lor. Se pare că Universitatea Sheffield a îmbrățișat din toată inima această doctrină și intenționează să discrediteze reputația unuia dintre cei mai mari oameni de știință din lume, Sir Isaac Newton.

În cazul Revoluției Culturale Chineze, curățarea trecutului a fost privită ca esențială pentru realizarea comunismului. Birocrații universitari britanici, pe de altă parte, își justifică războiul împotriva figurilor istorice ale națiunii evocând principiul sacru al diversității.

O copie a „proiectului de dezvoltare a curriculumului incluziv” pentru „decolonizarea” programei de inginerie de la Universitatea Sheffield avertizează că Newton ar fi fost implicat în „activități coloniale”, potrivit The Telegraph.

Decolonizare

Facultatea de inginerie de la Sheffield își va decoloniza curriculum-ul printr-un efort de a aborda „prejudecățile conștiente și inconștiente de lungă durată” în rândul studenților, de a contesta abordările „Eurocentrice” și ale „salvatorului alb” ale științei și matematicii și de a promova un design incluziv. Este un alt mod de a spune că studenții ar trebui să se simtă vinovați și să-și arate disprețul față de fondatorii științei pe care o studiază.

Este important să înțelegem că „dezvoltarea curriculară incluzivă” planificată nu are nimic de-a face cu educația academică și are chiar mai puțin de-a face cu ingineria sau știința. Singurul său scop este să îndepărteze studenții de la inginerie de trecutul națiunii lor și să-i facă să simtă că este ceva moral în neregulă cu moștenirea intelectuală și științifică a disciplinei lor. Obiectivul este de a îndemna studenții să disprețuiască originea lor și să le inducă un sentiment de vinovăție.

De fapt, planul de decolonizare a curriculumului de inginerie are scopul de a submina reputația unuia dintre cei mai importanți fondatori ai științei moderne. Matematicianul, fizicianul, astronomul și autorul englez Isaac Newton nu este doar un alt om de știință. El a fost și rămâne pe scară largă recunoscut ca unul dintre cei mai mari matematicieni și oameni de știință din toate timpurile. Probabil că el a fost cea mai importantă figură din revoluția științifică.

Urmează alte victime

Dacă l-au atacat pe Newton, atunci este doar o chestiune de timp înainte ca indivizi precum Louis Pasteur, Michael Faraday sau Albert Einstein să fie vizați de revoluționarii culturali care nu știu nimic și sunt inspirați doar de diversitate. Așadar, nu este surprinzător faptul că proiectul de programă al Universitatii Sheffield indică faptul că oamenii de știință de renume mondial precum Paul Dirac, Pierre-Simon Laplace și Gottfried Wilhelm Leibniz ar putea fi catalogați ca beneficiari ai activităților din epoca colonială”.

În ultimii ani, întreprinzătorii din domeniul diversității, analfabeți din punct de vedere istoric, au atacat practic toate figurile de frunte ale iluminismului occidental. Universitatea din Edinburgh a decis să-și redenumească turnul Hume, deoarece unii studenți susțin că opiniile filozofului din secolul al XVIII-lea asupra rasei le provoacă suferință. Filosoful liberal David Hume, care este acum catalogat drept rasist, se pare că nu reușește să se conformeze standardelor actuale stabilite de formatorii de diversitate. Din acest punct de vedere, John Locke, a cărui filozofie a dezvoltat ideea toleranței, este doar un alt rasist din secolul al XVII-lea. Adam Smith, o altă figură înălțătoare a iluminismului scoțian, este, de asemenea, rasist. Potrivit unui critic al lui Smith din secolul XXI , păcatul său a fost să facă o distincție între națiunile „sălbatice” și cele „civilizate”.

Unul dintre principalele avantaje ale prezentismului este acela că îi înzestrează pe susținătorii săi de un sentiment de superioritate morală – cel puțin față de personaje istorice importante. Ori de câte ori trecutul este interpretat prin prisma preocupărilor prezente, inevitabil el nu reușește să se potrivească cu valorile presupuse superioare ale industriei diversității din secolul XXI.

Imperativul prezentist care conduce războiul cultural nu doar distorsionează trecutul, ci otrăvește și moștenirea intelectuală și culturală de care avem nevoie pentru a ne imagina un viitor diferit. Avem nevoie de Newton-ii din trecutul nostru pentru a ne inspira să facem mai bine în prezent și în viitor.

