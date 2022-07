Oficialii CFR Cluj oferă detalii despre starea de sănătate a finanțatorului Ioan Varga: 'E monitorizat atent. Ne-am îngrijorat cu toţii'

Finanțatorul CFR a avut probleme de sănătate după ce clubul a pierdut cu Pyunik Erevan. Clujenii au fost eliminați și joacă în Conference League, iar în acest fel au pierdut sume considerabile de bani. Reprezentanții clubului, prin vocea președintelui Cristi Balaj, cât și a antrenorul Dan Petrescu, au confirmat că Ioan Varga a avut probleme de sănătate.

”Foarte multe informaţii nu avem. Ştim doar că e bine îngrijit. Noroc că s-a întâmplat în Cluj, aproape de casă, cu noi lângă el. Primul ajutor i-a fost acordat într-un timp foarte scurt. Nu am vorbit cu el, dar am înţeles că e bine, e foarte bine. Nu vor exista probleme, dar e monitorizat atent şi prevenţia e mai importantă decât să trebuiască să repari. Nu cunosc amănunte despre externare, membrii familiei au informaţii. Am fost liniştit că totul e OK, nu pot decât să-i doresc sănătate şi să-i spun că suntem alături de el. Ne-am îngrijorat cu toţii. Important e că îşi va reveni, e bine îngrijit şi nu putem decât să ne bucurăm pentru această veste”, a declarat Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, la postul Prima Sport.

"Din păcate, au fost momente grele și pentru patronul echipei. Știu că e mai bine (n.red. - Ioan Varga, patronul clubului) și în curând va fi lângă noi, sănătos. Cu toții trebuie să ne rugăm să fie cât mai repede, pentru că, fără patron, nu știu unde era acest club acum. Cinci ani la rând a tot investit, echipa a câștigat. Cred că din cauza fotbalului e acolo unde este, pentru că își dorește foarte mult să câștige. Suntem alături de el. Din ce am înțeles, e mult mai bine”, a spus antrenorul CFR Cluj Dan Petrescu, într-o conferință de presă.

