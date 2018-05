Olguța Vasilescu, stupefiată de ceea ce a aflat în plin scandal: 'Ne-am hotărât. E bătut în cuie'. Ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensii

Ministrul Muncii anunță ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensii! Olguța Vasilescu a spus marți, la România Tv, că a aflat „cu stupefacție” că și ea cotizează la Pilonul II. Lia Olguța Vasilescu a anunțat că Pilonul II de pensii nu va fi naționalizat, dar va fi opțional.

„Ne-am hotărât ce vrem să facem şi ce am comunicat de anul trecut şi anume să fie opţional acest Pilon II. E bătut în cuie (…) Nu naționalizăm, dar vom explica foarte clar tuturor persoanelor cotizante la acest Pilon II cât va fi pensia lor. Am constatat că sunt persoane care cred că vor avea pensia de stat la care suplimentar se va mai adăuga și această pensie”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, la România TV.

Ministrul Muncii a spus și că a aflat „cu stupefacție” că și ea cotizează la Pilonul II.

„Am aflat că sunt şi eu la Pilonul II cotizant, în condiţiile în care am fost absolut convinsă că, timp de 10 ani neprimind plic acasă, am fost absolut convinsă că nu. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate”, a mai spus Vasilescu.