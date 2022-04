Olivier Awards 2022: 'Cabaret' şi 'Life of Pi', producţiile câştigătoare la gala premiilor teatrului britanic

Musicalul ''Cabaret'', într-o nouă punere în scenă care s-a bucurat de aprecierea criticilor, şi o adaptare teatrală a romanului de succes ''Life of Pi'' au fost desemnate duminică marele câştigătoare ale Olivier Awards 2022, cele mai importante distincţii din industria teatrului britanic, informează Reuters.

După o pauză de doi ani din cauza pandemiei de COVID-19, comunitatea teatrală londoneză s-a reunit în cadrul unei ceremonii strălucitoare găzduite de Royal Albert Hall, potrivit Agerpres.

''Cabaret'' a primit cele mai multe nominalizări - 11 - şi a câştigat şapte premii inclusiv pentru cea mai bună nouă punere în scenă a unui musical, precum şi trofee pentru actorii Eddie Redmayne şi Jessie Buckley.

''E un vis... E rolul pe care l-am interpretat când eram la şcoală, a fost lucrul care mi-a alimentat pasiunea pentru teatru'', a spus Redmayne.

''Şi faptul că am avut şansa să fac asta seară de seară cu echipa aceasta extraordinară de oameni a fost uimitor'', a mai spus actorul.

''Cabaret'' a fost de asemenea recompensat cu premiile pentru cele mai bune interpretări actoriceşti în rol secundar, acordate lui Elliot Levey şi Liza Sadovy şi pentru cel mai bun regizor - Rebecca Frecknall.

Produs iniţial pe Broadway în 1966, pe muzica compusă de John Kander şi versuri de Fred Ebb, ''Cabaret'' spune povestea unui club de noapte sordid din Berlin în perioada ascensiunii nazismului.

Redmayne, laureat cu Oscar, interpretează rolul maestrului de ceremonii al clubului Kit Kat Klub, iar Buckley o interpretează pe Sally Bowles, o cântăreaţă engleză mai degrabă ambiţioasă, decât talentată.

Frecknall a spus că musicalul este relevant ''în prezent având în vedere ceea ce se întâmplă pe plan internaţional''.

''Life of Pi'', o adaptare după romanul lui Yann Martel, care spune povestea unui băiat care naufragiază pe o barcă de salvare alături de un tigru, a câştigat cinci trofee inclusiv pentru cea mai bună piesă nouă, cel mai bun actor - Hiran Abeysekera - şi cel mai bun actor în rol secundar pentru cei şapte interpreţi care dau viaţă tigrului-marionetă.

''Am fost nominalizaţi pentru un personaj-marionetă... este un lucru fenomenal şi un moment de referinţă pentru arta mânuirii păpuşilor'', a declarat actorul Fred Davis. ''Sperăm că va fi un început pentru alte marionete în roluri principale în teatru în viitor''.

''Back To The Future - The Musical'', o adaptare a filmului SF de succes din 1985, a câştigat în categoria cel mai bun musical nou, iar spectacolul ''Constellations'', despre relaţia dintre o expertă în fizică cuantică şi un apicultor, a câştigat în categoria cea mai bună nouă punere în scenă şi cea mai bună actriţă - Sheila Atim.

Liz Carr a câştigat trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie rolului din ''The Normal Heart'', o nouă producţie a piesei lui Larry Kramer despre criza SIDA din anii 1980 în New York.

Asemenea altor industrii, teatrele londoneze din West End au fost grav afectate de pandemie când au fost nevoite să-şi închidă porţile în martie 2020.

Au început să se redeschidă pentru spectatori primăvara trecută, însă nu toate, iar cele care şi-au redeschis porţile au revenit cu producţii mai mici şi la o capacitate de 50%. Producţiile ample şi-au reluat reprezentaţiile în timpul verii.

Înfiinţate în 1967, Olivier Awards poartă numele actorului Laurence Olivier şi sunt cele mai prestigioase distincţii din lumea teatrului britanic.