Olivier Faure, reales în fruntea Partidului Socialist Francez

Olivier Faure a fost reales sâmbătă în fruntea Partidului socialist francez, în deschiderea celui de al 79-lea congres al formaţiunii, urmând probabil ca Anne Hidalgo, primarul Parisului, să fie desemnată candidată la alegerile prezidenţiale din 2022, relatează AFP potrivit Agerpres.

Olivier Faure, de 53 de ani, deputat în departamentul Seine-et-Marne, în regiunea pariziană, care a preluat conducerea partidului în 2018, a avut o singură contracandidată, primarul din Vaulx-en-Velin (în apropiere de Lyon), Helene Geoffroy. El a obţinut 73,49% din voturi, faţă de 26,52% contracandidata sa.

Aproape 22.000 de membri la zi plătitori de cotizaţie au participat la acest scrutin. Această realegere a fost o formalitate, având în vedere adoptarea cu 72%, săptămâna trecută, a textului de orientare a prim-secretarului partidului.Congresul PS, care se desfăşoară sâmbătă şi duminică la Villeurbanne, în apropiere de Lyon, urmează să valideze proiectul lui Olivier Faure pentru alegerile prezidenţiale din aprilie 2022.Olivier Faure susţine candidatura primarului din Paris, Anne Hidalgo, care va trebui totuşi să se supună unui vot intern al partidului, la o dată încă necunoscută.Modalitatea de derulare a acestui vot de desemnare a candidatului socialist la alegerile prezidenţiale urmează a fi decisă în cadrul congresului, care se va încheia duminică la Villeurbanne.Anne Hidalgo, de 62 de ani, aflată într-o deplasare de campanie şi care nu participă la congresul partidului, s-a declarat "foarte mulţumită" de victoria lui Olivier Faure, pentru care a votat.Primar al Parisului din 2014 şi confortabil realeasă în 2020, ea a afirmat cu doar un an în urmă că nu are nicio ambiţie prezidenţială, după care s-a lansat în cursa pentru palatul Elysée în septembrie, în special sub presiunea PS.Anne Hidalgo este creditată în sondaje cu 7% din sufragii, mult în urma lui Emmanuel Macron, care încă nu şi-a anunţat oficial candidatura, a liderei extremei drepte, Marine Le Pen, a candidatului dreptei, care nu a fost încă decis, şi a liderului stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon.