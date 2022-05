Omrani, după câştigarea titlului - Pentru mine acesta a fost ultimul meci la CFR Cluj

Atacantul francez Billel Omrani a declarat, duminică seara, după ce a câştigat al cincilea titlu cu CFR Cluj, că meciul cu Universitatea Craiova a fost pentru el ultimul în tricoul campioanei României şi a precizat că se va transfera la un club din străinătate, relatează agerpres.

"Pentru mine acesta a fost ultimul meci la CFR. Am discuţii cu mai multe cluburi din străinătate şi e clar că nu mai rămân în România. Dacă aş rămâne în România, aş juca doar la CFR Cluj, atât", a afirmat Omrani la postul Digi Sport 1.Fotbalistul transferat la CFR Cluj în 2016 de la Olympique Marseille a menţionat că sezonul acesta a fost unul extrem de greu."Este o bucurie mare acum, lucrul cel mai important e la final. Suntem campioni pentru că am fost cei mai buni. A fost foarte greu acest sezon, în special după sezonul regulat. Pentru că am avut diferenţă de 14 puncte în faţa locului 2 şi imediat în play-off ne-am trezit că avem doar 7 puncte. Şi apoi toate echipele şi-au dat viaţa pe teren cu noi", a explicat Omrani.CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.Echipa antrenată de Dan Petrescu are patru puncte avans faţă de principala sa urmăritoare, FCSB, înaintea ultimei etape din play-off. De remarcat că la finalul sezonului regulat, CFR avea 14 puncte în plus faţă de FCSB.CFR Cluj şi-a trecut astfel în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.